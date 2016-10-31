Укрзалізниця завершила один з етапів прокладання стратегічного залізничного тунелю в Карпатах

В Укрзалізниці відзвітували про завершення прокладання нижнього уступу нового Бескидського тунелю, який сполучатиме українську систему вантажних перевезень залізницею з Європою та допоможе наростити об’єми перевезень.

Про це повідомив заступник начальника департаменту колій і споруд Укрзалізниці Георгій Линник.

Тунель завдовжки більше 1,7 км проходить через гору на висоті 781-807 метрів над рівнем моря. Шар породи над ним досягає 182 метрів.

"Не хочу перебільшувати значення цього проекту, але варто наголосити на його важливості для української сторони. Він поєднує Україну з Європою та виступає своєрідною сполучною ланкою між Європою та Азією", - коментував один з інвесторів проекту віце-президент Європейського інвестиційного банку Ласло Бараньяй в коментарі виданню Depo.Lviv.

Панєвропейський коридор забезпечить перевозку вантажів між Італією-Словенією-Угорщиною-Словаччиною-Україною-Росією.

Планувалося, що новий тунель після завершення будівництва зможе пропускати 100 пар поїздів на добу, тоді як старий пропускав лише 47.

Старий Бескидський тунель був побудований ще в 1886 році і є другим за довжиною залізничним тунелем в Україні.

Нагадаємо, в січні 2016 року Міністерство інфраструктури заявило про завершення першого етапу будівництва Бескидського тунелю. Тоді говорилось, що новозбудований тунель почне роботу у другому кварталі 2018 року.

http://nv.ua/ukr/ukraine/events/ukrajina-zavershila-budivnitstvo-strategichnogo-zaliznichnogo-kanalu-v-karpatah-256839.html