Сергій Савчук: Створення конкурентного ринку тепла в Україні - шлях до зменшення тарифів на тепло для споживачів

Демонополізація та створення рівних правил на ринку теплової енергії – це запорука зменшення тарифів та підвищення рівня послуг централізованого теплопостачання. На цьому наголошує Голова Держенергоефективності Сергій Савчук у своїй колонці у виданні "Економічна правда" у статті "Чи потрібен Україні конкурентний ринок теплової енергії?"

Як зауважує Голова Агентства, створення конкуренції на ринку тепла матиме низку й інших позитивних наслідків: зростання приватних інвестицій в секторі централізованого теплопостачання, оновлення інфраструктури, зростання заміщення газу біомасою та іншими альтернативними джерелами енергії у цьому секторі, створення робочих місць у сфері виробництва біопалива та відповідного біоенергетичного обладнання.

Над моделлю конкурентного ринку тепла наразі плідно працює створена за ініціативи Держенергоефективності Робоча група, до складу якої також увійшли представники профільних асоціацій, міжнародних проектів, експертного середовища.

Використовуючи успішний досвід країн ЄС з цього питання, а саме – Литви, вже підготовлено та схвалено Концепцію впровадження конкуренції в централізованому теплопостачанні України. До кінця року планується розробити необхідну законодавчу базу.



Детальніше– на сайті Держенергоефективності

http://saee.gov.ua/uk/news/1401