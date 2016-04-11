Лілія Гриневич: головним критерієм присудження Державної премії України в галузі освіти має стати практична цінність роботи для впровадження освітніх реформ

Міністерство освіти і науки України оголосило прийом документів та матеріалів кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти на 2017 рік за номінаціями дошкільна і позашкільна освіта, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, наукові досягнення в галузі освіти (Лист МОН №1/9-576 від 01.11.2016 р.).

Головним критерієм присудження Державної премії України в галузі освіти має бути практична цінність роботи кандидатів (колективів) для впровадженя реформи освіти на національноному рівні. Про це зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич на засіданні Комітету з Державної премії України в галузі освіти (далі – Комітет), що відбулося минулого тижня в МОН.

“Ця Премія – дуже важлива. Я переконана, що будь-яка мотивація за досягнення у сфері педагогічної науки, особливо за ті, що допоможуть нам здійснювати реформування освіти, повинна заохочуватися та підтримуватися державою”, - зазначила Лілія Гриневич.

Міністр наголосила, що робота Комітету має бути максимально прозорою та керуватися новими процедурами, які будуть зрозумілими та відкритими для громадськості. Комітет працюватиме в оновленому складі, тепер до нього входять предстаники навчальних закладів, громадських організацій та експертного середовища.

27 жовтня 2016 р. на своєму засіданні члени Комітету затвердили оновлений Порядок висування кондидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти.

У зв`язку з тим, що певний час Держпремії не видавалися взагалі, роботи, що подавалися на отримання Держпремії раніше, не будуть автоматично залучені до конкурсу, але учасники зможуть за власним бажанням подати свої роботи за новими, прозорими процедурами.

Удостоєні Державної премії не лише отримають звання лауреата Державної премії, а й грошову винагороду. Офіційна церемонія видачі звань та премій буде приурочена до Дня працівників освіти.

Довідково: Створення та склад Комітету з Державної премії України в галузі освіти визначається Указом Президента України №315/2016 від 29 липня 2016 року.

Міністерство освіти і науки України