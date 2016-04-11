Арсен Аваков: ID-паспорт тепер отримуватимуть деякі категорії дорослих громадян

З листопада відділення Державної міграційної служби приймають заяви на оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки не тільки від тих, кому виповнюється 16 років, а й від дорослих. Про це сьогодні, 3 листопада, повідомив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, поміняти паперовий паспорт на ID-картку наразі зможуть лише певні категорії дорослих українців: ті, кому виповнюється 25 і 45 років замість вклеювання нової фотографії у старий паспорт, хто офіційно змінив прізвище, а також ті, чий паспорт викрадений чи зіпсований.

За словами Міністра, повний перехід на ID-паспорти має відбутися протягом чотирьох років. «Немає необхідності терміново звертатися до відділень ДМС. Усі громадяни матимуть можливість прийти і поміняти документ спокійно, за мінімальної витрати часу і максимумі сервісу. Просто почекайте запрошення – і ми подбаємо про Ваш комфорт», – зазначив Арсен Аваков.

Він також повідомив, що відтепер на ID не тільки на електронний чіп, а й графічно наноситься податковий номер. На чіп додалася інформація про місце реєстрації та місце проживання, сімейний стан, дітей та електронний цифровий підпис, відтак картка може бути змінена без оформлення нового документа.

Арсен Аваков зазначив, що вартість заміни коштуватиме 279 гривень. Перший паспорт громадянина України особам, яким виповнюється 14 і 16 років, видається безкоштовно. «При цьому, місцеві органи влади уповноважені частково або повністю звільняти певні категорії своїх мешканців від оплати вартості послуги. До речі, для оформлення ID не потрібно надавати фотографії, її зроблять прямо у відділенні ДМС безкоштовно», – повідомив Міністр.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ