Стабілізація фінансово-економічного стану підприємств тепло- та водопостачання - одне з головних завдань, - Едуард Кругляк

Про це сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Едуард Кругляк під час конференції «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-комунального господарства» в рамках ХІІ Міжнародного конгресу.

За словами заступника Міністра, для поліпшення фінансового становища підприємств Парламент прийняв Закон України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості підприємств теплоенергетики та підприємств водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії».

«Наступним кроком до підвищення якості житлово-комунального господарства має стати прийняття законів «Про житлово-комунальні послуги», «Про енергоефективність будівель», «Про комерційний облік», «Про фонд енергоефективності». Цей комплекс законів основа розробки Стратегії розвитку житлово-комунального господарства», - зауважив Едуард Кругляк.

Він також нагадав, що підприємства тепло- та водопостачання беруть участь у проекті Світового банку. Вони працюють над модернізацією та реконструкцією котелень, очищенням водопроводів та заміною нових.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ