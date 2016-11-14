Остап Семерак: Екологічна безпека має бути пріоритетом для молоді

Остап Семерак закликав молоде покоління вже сьогодні долучитися до побудови екологічного майбутнього України.

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак переконаний, якщо темпи зростання викидів та скидів продовжиться, то буквально за 30 років частина території, на якій зараз мешкають люди, стане непридатною для життя. А більша частина земель, на якій ми сьогодні вирощуємо хліб, стане неродючою, рівень світового океану підніметься до такої відмітки, що материки змінять свої обриси. Про це він заявив під час зустрічі із студентами Львівського національного університету ім. Івана Франка.

«У третьому тисячолітті вже ніхто не зможе користуватися природою так бездумно, як ми це робили століттями. Екологічна ситуація з навколишнім середовищем змінюється досить стрімко і, на жаль, в гіршу сторону. Тому людство має об’єднати одна ідея – порятунок світу від глобального споживацького знищення природи»,- зазначив Остап Семерак.

Міністр розповів студентам про нинішню непросту ситуацію, яка відбувається в світі із кліматом, повітрям і природними ресурсами, наголосивши, що без чистого довкілля не матимуть майбутнього інші сфери економіки.

«Ви - представники покоління, яке в найближчому майбутньому будуватиме нову Україну, вже сьогодні повинні думати, яким світ буде завтра. Для України – виведення екологічної політики в першочерговий пріоритет наразі звучить як мрія. Але для вас, це має звучати як завдання», - підкреслив Міністр.

Остап Семерак закликав студентів вже сьогодні взяти відповідальність за майбутнє природного середовища.

«Всьому цьому можна запобігти, але це робота для кожного з нас, і починається вона з усвідомлення того, що я б хотів назвати екологічним мисленням. Насправді, питання зміни свідомості - найважчий виклик, який стоїть не лише перед Україною, а й перед світом», - зазначив Остап Семерак.

Міністр підкреслив, що глобальне потепління відобразиться і на воді, і на повітрі,їжі та здоров’ї кожної людини на землі.

«Нещодавно в ООН лідери 197 країн світу поставили свої підписи під Паризькою угодою. З них 108-м країн, включаючи Україну, її ратифікували. Головне завдання - розробити невідкладні заходи для того, щоб уповільнити зміни клімату. Ми є третьою країною в світі, яка приєдналася до Паризької угоди, і сьогодні саме поряд із такими державами як Канада, США, Франція, Німеччина ми вирішуватимемо, як рятувати світ», - зазначив Остап Семерак.

Міністр звернув увагу, що багато розвинених країн переходять на сталий розвиток.

«Люди планують поступово перехід ментальності економіки своїх країн на розвиток, який буде мінімально шкодити природі. Вже сьогодні в Швейцарії і кількох інших країнах є так званий нульовий цикл з переробки сміття чи нульовий скид викидів. Це означає, що вода повертається в річку рівно в тому стані, в якому її взяли промислові підприємства. Повітря не забруднюється. Сміття також не залишає після себе нічого, так як відбувається його повна переробка», - сказав Міністр.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ