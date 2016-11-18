Середній платіж по країні за житлово-комунальні послуги не перевищує 10% від сукупного доходу домогосподарства

"Сьогодні ми розраховуємо на те, що до 7,5 млн домогосподарств країни отримають можливість заплатити не більше 10% від власного сукупного доходу. Раніше Уряд говорив про те, що це буде орієнтовно близько 15%, але зараз ми точно бачимо, що ця цифра дорівнює 9,79%. Це середній платіж по країні від сукупного доходу домогосподарства", - зауважив Голова Уряду.

Він зауважив, що всі громадяни, хто мають невеликі доходи, можуть оформити субсидію зараз чи за місяць - і отримають від початку опалювального сезону можливість платити за житлово-комунальні послуги не більше 10-15%, у деяких випадках, де дохід домогосподарства вищий, - близько 20%.

Говорячи про запровадження ринкової ціни на газ в Україні, Прем'єр-міністр зауважив, що Уряд встановив тільки граничну ціну. Всі інші тарифи встановлюються за поданням теплокомуненерго країни, таким чином тарифи формуються на місцях, наголосив він.

Уряд також створив систему компенсаторів після запровадження ринкових цін на газ. Зокрема через систему субсидій на оплату житлово-комунальних послуг держава здатна підтримати тих, хто потребує такої допомоги. Ті ж громадяни, які мають високі доходи, мають сплачувати повну ціну за житлово-комунальні послуги.

"Хай ті, хто мають гроші, хай ті, хто мають високі доходи, платять повну ринкову ціну. Чого вони мають платити стільки, скільки сплачують люди, які мають невисокі доходи?" – зазначив Володимир Гройсман.

Крім того, громадяни, що не оформили субсидію, можуть зменшити навантаження на середньомісячний платіж за житлово-комунальні послуги оформивши розстрочку, що дозволяє щомісяця сплачувати 50% від вказаної ціни.

Також Кабінет Міністрів на 1 тис грн збільшив розмір компенсації на придбання твердого палива.

"Це перший крок. Далі ми побачимо реальний стан справ щодо доходів українських громадян, і для тих, хто потребують, наше завдання і надалі продовжити систему таких компенсаторів", - наголосив Голова Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ