18. 11. 2016
04071 м. Київ, а/с 110
тел/факс (044) 207-12-58
тел.моб   (066) 346-08-46
home1 search contacts

У 2016 році контракт зі Збройними Силами України уклало понад 63,5 тисячі військовослужбовців

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Про це сьогодні, 18 листопада, повідомила під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі речник Міністерства оборони України полковник Оксана Гаврилюк.

Із 63,5 тисяч військовослужбовців, які уклали контракт зі Збройними Силами України з початку року, понад 7 тисяч – офіцери.

Крім того, українські військовослужбовці отримали майже 147 мільйонів гривень грошової винагороди.
«Українські військовослужбовці, які беруть участь в АТО, отримали майже 147 мільйонів гривень грошової винагороди. Зокрема, 6 мільйонів 225 тисяч гривень – за виконання бойових завдань у складі підрозділів та понад 139,5 мільйонів гривень – за безпосередню участь у бойових діях», — зазначила полковник Оксана Гаврилюк.

Сім’ям загиблих військовослужбовців Збройних Сил України – учасників АТО виплачено 1 мільярд 330 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги. 705 мільйонів гривень допомоги учасники АТО отримали у зв’язку з пораненням та інвалідністю.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2016 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        