У 2016 році контракт зі Збройними Силами України уклало понад 63,5 тисячі військовослужбовців

Про це сьогодні, 18 листопада, повідомила під час брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі речник Міністерства оборони України полковник Оксана Гаврилюк.

Із 63,5 тисяч військовослужбовців, які уклали контракт зі Збройними Силами України з початку року, понад 7 тисяч – офіцери.

Крім того, українські військовослужбовці отримали майже 147 мільйонів гривень грошової винагороди.

«Українські військовослужбовці, які беруть участь в АТО, отримали майже 147 мільйонів гривень грошової винагороди. Зокрема, 6 мільйонів 225 тисяч гривень – за виконання бойових завдань у складі підрозділів та понад 139,5 мільйонів гривень – за безпосередню участь у бойових діях», — зазначила полковник Оксана Гаврилюк.

Сім’ям загиблих військовослужбовців Збройних Сил України – учасників АТО виплачено 1 мільярд 330 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги. 705 мільйонів гривень допомоги учасники АТО отримали у зв’язку з пораненням та інвалідністю.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ