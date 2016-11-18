Уряд затвердив план заходів з підготовки та відзначення у 2016 році Дня Гідності та Свободи

З метою забезпечення організації на належному рівні відзначення у 2016 році Дня гідності та Свободи, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, учасників доленосних для України подій восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року, Уряд затвердив план заходів з підготовки та відзначення цього Дня. Відповідний проект розпорядження був схвалений на засіданні Кабінету Міністрів України 18 листопада.

Відповідно до затвердженого плану, 21 листопада у Києві та інших населених пунктах України відбудуться меморіальні, урочисті та культурно-мистецькі заходи за участі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів, учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013-2014 роках, учасників антитерористичної операції на сході України, представників громадських об’єднань, волонтерських рухів, молоді та духовенства. У цей день відбудеться покладання квітів до пам’ятників та пам’ятних знаків Героям Небесної Сотні, полеглих учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Впродовж листопада – грудня 2016 року будуть проведені круглі столи, лекції та дискусії про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, їх значення у розвитку громадянського суспільства та боротьбі за права і свободи. А також відбудуться тематичні виставки, вечори та інші мистецькі заходи із вшанування учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. Український інститут національної пам’яті підготує та представить мультимедійний інформаційно-виставковий проект «Відважні: наші герої».

У Києві на місцях, де відбувалися основні революційні події 2013-2014 рр, буде встановлено систему інформаційно-навігаційних стендів «Місцями Революції Гідності».

Передбачається вжити заходів щодо невідкладного вирішення в установленому порядку питань, пов’язаних із забезпеченням діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності.

Закордонні дипломатичні установи України проведуть пам’ятні заходи із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні, зокрема за участю представників української громадськості за кордоном.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ