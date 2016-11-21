Володимир Гройсман привітав українців із Днем Гідності та Свободи

День Гідності та Свободи ми щорічно відзначаємо 21 листопада, коли розпочалися Помаранчева революція та Революція Гідності. Це досить молода дата в нашому національному календарі, однак за нею стоїть безпрецедентна мужність усього українського суспільства і не менш безпрецедентна традиція патріотизму, який завжди демонстрували українці, виборюючи власну свободу, права, відстоюючи власну гідність і державність.

На початку ХХІ сторіччя, в 2004–2005 та 2013–2014 роках український народ продемонстрував усьому світу свою непохитну волю в захисті цінностей демократії, відкритого суспільства, основоположних прав людини. Особливо драматичними виявилися події під час Революції Гідності. Мільйони наших співвітчизників – молодь, студенти, представники старших поколінь, – рішуче піднялися проти злочинного режиму, який мав намір відкинути Україну назад у сумнівне минуле, придушуючи свободу слова, медіа, бізнес, згортаючи демократичні процеси.

На жаль, свобода і гідність іноді коштують дуже дорого. Українці заплатили за це безпрецедентно високу ціну. Ми ніколи не забудемо тих чорних днів зими 2014 року: 22 січня, коли були вбиті перші майданівці, і 18–20 лютого, коли весь світ сколихнувся від масових розстрілів демонстрантів опричниками злочинного режиму. Ми низько вклоняємося перед нашими співвітчизниками, які героїчно загинули в цій нерівній боротьбі. Світла пам’ять про Героїв Небесної Сотні і біль утрати наших кращих громадян об’єднали всіх українців, об’єднали всі куточки нашої країни.

День Гідності та Свободи – це наша спільна пам’ять, вшанування боротьби всіх українців. І сьогодні ми відзначаємо цей День, не маючи жодних сумнівів у наших спільних намірах і нашій спільній меті: реалізації демократичної та успішної країни.

Попри важкі труднощі, пов’язані з економічною війною та зовнішньою військовою агресією з боку Росії, Україна непохитно і крок за кроком рухається шляхом структурних реформ. Не все вдається зробити одразу, але якісні зміни впроваджуються, важливі рішення поступово втілюються і їхній економічний та соціальний потенціал невдовзі стане відчутним. Україна вийшла з економічної кризи і вже закладається основа для сталого економічного зростання: створення сприятливого бізнес-клімату, утвердження верховенства права та протидія корупції, модернізація державного управління та послуг, відновлення промислового потенціалу країни, підвищення соціальних стандартів.

Бажаю кожному українцю, кожній українській родині мирного неба, добробуту й злагоди в домівках, віри та впевненості в завтрашньому дні!

Прем’єр-міністр України