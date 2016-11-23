Підприємства, які розсилають людям завищені платіжки і вимагають повернути субсидію, будуть жорстко покарані, - Павло Розенко

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що постачальники послуг, які розсилатимуть людям платіжки із завищеними цінами на газ та житлово-комунальні послуги, і підприємства, які вимагатимуть повертати субсидії, понесуть відповідальність.

"Насправді мене абсолютно як киянина обурила реакція «Київенерго» на справедливе зауваження Уряду. Йшлося не про те, що неправильно було застосовано постанову. Йшлося про те, що мешканцям понад 700 будинків, які обладнані лічильниками тепла, замість того, щоб їм було нараховано платіжки за фактом споживання послуг, застосували технологію, ніби у них лічильників немає. І в результаті понад 700 будинків (а це - 10% житлового фонду Києва) отримали завищені в 2-2,5 раза платіжки на ЖКП», - сказав Павло Розенко в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Тому «Київенерго» замість того, щоб розповідати про те, що вони не бачать підстав для перерахунку платіжок, повинні були вийти на прес-конференцію разом із заступником КМДА, стати перед людьми на коліна і сказати: «Вибачте, ми зробили величезну помилку при розрахунках платіжок», - наголосив він.

Павло Розенко підкреслив, що Уряд «не буде сидіти і спокійно спостерігати за такими маніпуляціями».

Він зазначив, що на нараді під головуванням Прем'єр-міністра, яка відбулася вчора, всі питання, пов'язані з цими платіжками в тому числі розглядалися. «І були присутні представники «Київенерго», я думаю, вони тепер почули прем'єра, якщо не почули тиждень тому», - додав Павло Розенко.

Віце-прем’єр-міністр повідомив, що наступного тижня 5 робочих груп, до яких увійшли представники Мінрегіонбуду, НКРЕ та Мінсоцполітики поїдуть в області, де виникли найбільш конфліктні ситуації з призначенням субсидій та рахунками за ЖКП.

«Зокрема, у нас є інформація що в Одеській області одне із підприємств надіслало людям повідомлення про необхідність повернути субсидію за минулий рік. «Я вважаю, що це провокація. Це відверте шахрайство. Хочу наголосити всім громадянам України. Субсидія – це безповоротна допомога. Я закликаю людей відразу інформувати Уряд», - наголосив він.

Павло Розенко також додав, що НКРЕ має всі повноваження втручатися в ситуацію з махінаціями енергетичних компаній та застосовувати санкції до недобросовісних постачальників послуг.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ