У Міністерстві оборони України відбулося засідання робочої групи з питань побудови медичного забезпечення сил оборони

В Кабінеті Міністрів України відбувся “дерегуляційний день”, результатом якого стало скасування більше 360 застарілих обмежуючих нормативних актів. Крім того, Уряд значно спростив умови роботи для аграріїв і телеком-ринку.

Під час засідання було обговорено проблему медичного забезпечення підрозділів Збройних Сил України в районі проведення Антитерористичної операції, а саме – лікарських препаратів та засобів медичного призначення, зокрема, противірусних та протизастудних.

Представники Ради волонтерів Міноборони повідомили про актуальні проблеми медичного забезпечення ЗС України на рівні батальйонів і рот та запропонували комплекс заходів щодо контролю якісного медичного забезпечення військ в районі АТО.

За результатами обговорення директор Військово-медичного департаменту МО України генерал-майор медичної служби Андрій Верба запропонував створити міжвідомчу Моніторингову групу з медичного забезпечення, до складу якої залучити представників структурних підрозділів військової медицини МО та ЗС України, військових юристів, працівників ВСП, а також волонтерів.

Учасники групи організовуватимуть ревізії медичного постачання у військових підрозділах, проводитимуть моніторинг подання та виконання заявок на медичне забезпечення, а також виконання командирами підрозділів своіх службових повноважень щодо контролю за цим напрямом.

Пропозиція була підтримана.

Також під час засідання робочої групи учасники обговорили питання закупівлі санітарного транспорту, контролю за розподілом гуманітарної допомоги медичного призначення, удосконалення системи евакуації в районі АТО тощо.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ