Андрій Рева: Ніхто не сподівався, що в наш час ми в Україні матимемо ситуацію, коли голодують люди

Наша країна не належить до ризикованих щодо забезпечення продовольчими товарами, але з огляду на військові дії на Сході ми маємо проблеми із забезпеченням продуктами харчування наших громадян на окупованій території. Про це Міністр соціальної політики України Андрій Рева поінформував на зустрічі із представниками Всесвітньої Продовольчої Програми (ВПП) в Україні місії ООН.



„Уряд разом з вітчизняними громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями робить усе можливе, аби вирішити цю проблему, - сказав Міністр. – Можливості української влади забезпечити вдосталь продуктами харчування наших громадян за лінією розмежування обмежені доступом на не підконтрольні нам території, тому ми щиро раді допомозі міжнародних організацій”.

Представник ВПП в Україні Дорте Еллехаммер повідомила, що саме в напрямку здійснення продовольчої безпеки потребуючим в Україні організація працює вже два роки. Чималою мірою було надано допомогу через готівкові перекази.

„Ми так робили аби підтримати економіку України, - сказала пані Еллехаммер. - На наступний рік ми вже маємо затверджений проект щодо продовольчої допомоги. І значна частина наших адресатів - це саме внутрішньо переміщені особи. Ми також хочемо мобілізувати населення для роботи в цьому напрямку”.

Дорте Еллехаммер також зазначила про можливість реалізації допомоги потребуючим продовольства на окупованій частині України.

Міністерство соцiальної політики України