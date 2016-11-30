Восени ЗСУ поповнили 14 тисяч осіб - Міноборони

У Міноборони заявили, що до Збройних Сил та інших військових формувань під час осіннього призову зарахували близько 14 тисяч строковиків

До лав Збройних Сил та інших військових формувань під час осінньої призовної кампанії зарахували близько 14 тисяч осіб. Про це повідомила на брифінгу речник Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.

"Завтра завершується призов громадян України на строкову військову службу восени 2016 року, в ході якого до Збройних Сил України та інших військових формувань було призвано близько 14 тисяч громадян", - сказала спікер.

Гаврилюк уточнила, що в українську армію вже зараховано близько вісім тисяч людей, які будуть служити у військових частинах і підрозділах, розташованих поза межами району проведення антитерористичної операції.

З початку року контракт зі ЗСУ уклали більш 64,7 тисяч військовослужбовців, з яких приблизно 7,2 тисячі - офіцери.

http://news.liga.net/ua/news/politics/13876808-voseni_zsu_popovnili_14_tisyach_os_b_m_noboroni.htm