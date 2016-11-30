Остап Семерак: Спорудження конфайнмента, унікальної технологічної конструкції в зоні відчуження, відкриває шлях до її трансформації на екологічно безпечну територію

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявив, що незважаючи на те, що ядерна катастрофа сталася наприкінці минулого століття, перегорнути безпечну чорнобильську сторінку спільними зусиллями світової спільноти вдалося лише нині. Сьогодні світ зробив важливий крок для безпечного майбутнього наступних поколінь.

29 листопада 2016 року на Чорнобильській АЕС відбулися урочисті заходи з нагоди успішного завершення насування нового безпечного конфайнмента (Арки) на об’єкт «Укриття» 4-го енергоблока, який був зруйнований під час катастрофи 26 квітня 1986 року.

Це стало ключовим етапом перед завершенням у листопаді 2017 року міжнародної програми, спрямованої на перетворення об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему.

Через 30 років після ядерної катастрофи на ЧАЕС радіоактивні залишки зруйнованого реактора №4 нарешті надійно укриті в результаті реалізації одного з найамбітніших інженерних проектів у світі.

Проектом передбачено, що нова споруда буде експлуатуватись упродовж 100 років.

Це - найбільша з коли-небудь збудованих рухомих наземних конструкцій шириною 257 м, довжиною 162 м, висотою 108 м і повною вагою 36000 тонн. Після переміщення на відстань 327 м від місця зборки в остаточне положення величезний новий безпечний конфайнмент повністю накрив попередній тимчасовий об’єкт «Укриття», який був побудований одразу після аварії 1986 року.

Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак впевнений, що ця подія стала початком трансформації зони відчуження на територію інновацій та розвитку.

Остап Семерак: «Це історичний момент, адже велика територія української землі, на якій з давніх-давен жили наші предки, отримала шанс на відродження. Маю надію, що в найближчому майбутньому завдяки спільним зусиллям великі площі колись покинутих територій стануть центром відновлювальної енергетики та зроблять Україну енергетично незалежною та екологічно безпечною державою. Для Уряду України одним із головних пріоритетів було і залишається подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Ми прагнемо поступово перетворити зону відчуження на екологічно безпечну територію. Від усього українського народу хотів би щиро подякувати міжнародній спільноті, членам країн-вкладників та країн-донорів, Європейському банку реконструкції та розвитку за величезну підтримку, за те, що вони не залишили, і маю надію - не залишать Україну в майбутньому наодинці з наслідками ядерної катастрофи її руйнівним впливом на людство та довкілля».

Міністр екології та природних ресурсів переконаний, для України та її міжнародних партнерів одним з найважливіших завдань на сьогодні є спорудження основних об’єктів інфраструктури, пов’язаних із зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворенням об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему.

Президент ЄБРР Сума Чакрабарті: «Ми вітаємо завершення цього етапу трансформації ЧАЕС як символ того, чого ми здатні досягти разом завдяки потужним, рішучим та довгостроковим зусиллям. Ми аплодуємо нашим українським партнерам і підряднику, а також дякуємо всім вкладникам Чорнобильського фонду «Укриття», чиї внески зробили можливим сьогоднішній успіх. Цей дух співробітництва дає нам впевненість, що проект буде завершено своєчасно та в межах бюджету - через один рік».

У листопаді 2017 року планується ввести об’єкт в експлуатацію та розпочати роботи з демонтажу нестабільних конструкцій.

Довідково

26 квітня 1986 р. в реакторі 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції стався вибух, що призвело до руйнування центральної зали та викиду радіоактивних матеріалів. Активна зона реактора розплавилася, і велика кількість матеріалу, що містив розплавлене ядерне паливо, потрапила на нижні поверхи будівлі. Відразу після аварії у вкрай небезпечних умовах були розпочаті аварійні роботи з метою ізоляції зруйнованого реактора. Усього протягом кількох місяців для запобігання викидам радіоактивності було зведено тимчасову споруду, що стала відомою як об’єкт «Укриття», або «саркофаг». Будівельні роботи на об’єкті «Укриття», які тривали протягом 260 діб, виконувало 90 тисяч працівників. Об’єкт було введено в експлуатацію в листопаді 1986 року.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ