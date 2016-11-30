Мінсоцполітики: Мають бути створені такі умови, за яких діти з інвалідністю зможуть брати активну участь у житті країни

Діти з інвалідністю потребують вжиття з боку державних та громадських інституцій спеціальних заходів, спрямованих на забезпечення їх повної та повноцінної участі в житті соціуму на рівні з іншими. Саме тому діяльність Міністерства соціальної політики спрямована на створення таких умов, за яких діти з інвалідністю зможуть брати активну участь у житті країни.



На цьому наголосив директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Руслан Колбаса, вітаючи від імені Міністерства переможців ХХV ювілейного Київського міського фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повіримо у себе», церемонія нагородження яких пройшла сьогодні у Київському міському палаці творчості дітей та юнацтва. Після урочистостей відбувся гала-концерт переможців Фестивалю «Мрії збуваються» під гаслом «Історія успіху».

“Рівень цивілізованості будь-якої держави визначається ставленням до найменш захищених та найбільш вразливих її членів, які потребують соціальної підтримки, у першу чергу - до дітей з інвалідністю. Наше спільне завдання – сприяння формуванню їх особистості, соціалізація дитини з урахуванням її потенційних можливостей і потреб. Побудова взаємозв’язків дитини з оточуючим середовищем, розвиток її можливостей здійснюється шляхом розширення сфери спілкування, організації дозвілля, творчої та ігрової діяльності, а також запровадження інклюзивної освіти”, - зазначив у своєму вітальному слові Руслан Колбаса і додав: „ Ви всі переможці! Ви вірите в себе – держава вірить у вас!”.

Фестиваль творчості «Повіримо у себе»- потужний поштовх у розвитку особистості, реальна можливість дійсно повірити в себе, відчути, що твоя творчість потрібна і цікава людям. Фестиваль - соціокультурна практика, що допомагає сформувати правильну суспільну думку про людей з інвалідністю, без стереотипів «героїзму» та «жалю», яскравий інструмент для внесення позитивних змін у суспільну свідомість.

За традицією Фестиваль проходить у кілька етапів: спочатку в кожному районі столиці Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводять районні тури фестивалю (цього року Фестиваль об’єднав 1720 дітей та молоді з інвалідністю). Переможці районних турів беруть участь у міському турі, а завершилося це дійство 29 листопада церемонією нагородження та гала-концертом «Мрії збуваються», де 60 лауреатів Фестивалю представили свою творчість.

Учасники Фестивалю показали свої таланти у двох вікових категоріях (діти, молодь) та в 9 номінаціях: вокально-хорова, хореографічна, естрадно-інструментальна, авторська поезія та проза, образотворча, декоративно-прикладна, виконавча, аудіовізуальна (експериментальне відео, IT-технології), нерукотворне мистецтво. У журі фестивалю запрошена мистецька еліта. Фестиваль творчості „Повіримо у себе” відкрив двері до суспільства сотням хлопчиків і дівчаток з різними нозологіями і дав змогу повірити у свої сили, знайти друзів, обрати професію і відшукати шляхи до самовираження у цьому світі.

Вперше фестиваль було проведено в 1993 році, коли 100 дітей з інвалідністю з інтернатів міста та товариства дітей-інвалідів «Церебрал», Спілки дитячих та юнацьких організацій м. Києва зібралися на п’ять днів, щоб продемонструвати свої творчі вміння.

Вже кілька років поспіль центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді м. Києва впроваджується система заходів соціокультурної реабілітації, розвитку творчих здібностей дітей та молоді з інвалідністю, серед яких Фестиваль творчості «Повіримо у себе», Фестиваль рибної ловлі «Золота рибка» та інші. Окрім цього, проводяться екскурсії, майстер-класи, літературні вечори, клуби спілкування молоді, тематичні свята тощо. Мережею Центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва системно надаються психологічні, соціально-педагогічні, правові, медичні, інформаційні та інші послуги близько 3 тис. дітям та молодим людям з інвалідністю та їх батькам. Всього у столиці близько 10 тис. дітей та 15 тис. молодих людей з інвалідністю.