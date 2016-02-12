Заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука взяв участь у дискусії «Урядова програма переселенців: сильні та слабкі сторони», яка проходила в Українському кризовому медіа центрі.

Під час обговорення основних проблем переселенців в Україні, Георгій Тука зазначив, що в світі не існує прикладів позитивного вирішення проблем забезпечення житлом і роботою внутрішньо переміщених осіб.

«Я витратив дуже багато часу, спілкуючись з міжнародними експертами, яким чином в світі вирішуються такі виклики, якщо мова йде виключно про найболючіші питання — це забезпечення житлом і роботою людей, які вимушено покинули своє постійне місце проживання і втратили роботу. Висновок: у світі не існує прикладів позитивного рішення таких викликів в короткостроковій перспективі», — сказав заступник Міністра.

Також він повідомив, що згідно з останніми соціологічними даними, які були надані Міністерству, 75-80% внутрішньо переміщених осіб відповіли негативно на питання, чи є у них бажання повертатися назад.

«Я повинен підтвердити ті висновки, які я отримав від міжнародних експертів, що якщо ситуація не змінюється протягом 2-3 років, то більшість тих людей, які є вимушеними переселенцями, в будь-якій країні світу асимілюється на новому місці проживання і у них не виникає бажання повернутися на рідну землю, навіть після її звільнення», — сказав Георгій Тука.

Таким чином, на думку заступника Міністра, проблема переселенців переросла в соціальну і загальнодержавну проблему.

Також Георгій Тука зазначив, що Єдина інформаційна база даних внутрішньо переміщених осіб поки що не відповідає певним критеріям. Зокрема, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб цікавить розподіл людей за статтю, віком, фахом, належністю до сільської або міської місцевості, тощо.

МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ УКРАЇНИ