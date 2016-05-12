Голова Уряду: Ми маємо справжнє військо, здатне захистити нашу країну та цінності цивілізованого суспільства

"Сьогодні можливо зазначити, що ми маємо справжнє військо, здатне захистити нашу країну, цінності, притаманні будь-якому цивілізованому суспільству. Героїчним подвигом кожного українського воїна сьогодні бороняться кордони не тільки України, а й сучасної Європи", - наголосив Володимир Гройсман.

Він зазначив, що сьогодні держава переживає чергові випробування у своїй історії. "Ніхто не очікував що у 21 сторіччі ще ті, хто донедавна говорили, що вони наші друзі, повернуть у нашу сторону зброю і почнуть військову агресію. Але наш український воїн у найтяжчі хвилини, незважаючи ні на що, став на захист нашої рідної країни", - зауважив він.

За його словами, українські воїни сьогодні показують "приклад для сучасних поколінь і закладають міцні основи патріотизму для поколінь прийдешніх".

За 25 років незалежності українське військо пережило різні часи, у тому числі, спрямовані на те, щоб знищити його та послабити армію, зазначив Голова Уряду.

У цьому контексті першочергове завдання на сьогодні – створити умови для найкращого матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України: "щоб український воїн отримав добру платню, щоб він був забезпечений усім тим, що необхідно сучасному війську для ефективної боротьби, щоби найкращі зразки озброєнь надходили до нашого українського війська", наголосив Прем'єр-міністр.

"Наше завдання сьогодні – достойно пройти шлях подальшого створення Збройних Сил України", - зазначив Володимир Гройсман.

З кожним роком влада докладає зусиль, щоб фінансування українського війська збільшувалося. За останні декілька років ситуація покращилася, але цього "ще недостатньо для того, щоб віддати належне українській армії", зауважив Голова Уряду.

У цьому контексті він подякував українським військовим, міністрам, командирам, які безпосередньо будують сучасне військо, та міжнародним партнерам, які "у важку хвилину підставили плече", передали досвід та надають технічну допомогу.

Прем'єр-міністр подякував кожному українському військовому та побажав миру, злагоди, благополуччя і перемоги їм та їхнім родинам.

"Мені дуже хочеться, щоб кожен, хто сьогодні боронить нашу країну, хто відстоює нашу територіальну цілісність, повертався додому живим, - наголосив Володимир Гройсман. - Я глибоко вірю у те, що над нашою країною буде встановлений мир, який дасть можливість один раз і назавжди показати ворогу його місце, який приведе до належного порядку у світі. Правда завжди перемагає".

Ті втрати, яких зазнала Україна через російську агресію, – це величезний біль для усього українського суспільства, зауважив Прем'єр-міністр.

За його словами, потрібно "турбуватися про родини тих, хто віддав життя за нас з вами, дбати про те, щоби пам'ять про справжніх героїв завжди залишалася у наших серцях" та пам'ятати, що від кожного українця буде залежати, як ми будемо жити далі.

Прем'єр-міністр України у понеділок взяв участь в урочистостях з нагоди 25-ї річниці Збройних Сил України. Володимир Гройсман вручив нагороди військовим за сумлінне виконання військового обов'язку та з нагоди відзначення 25-річчя Збройних Сил України.

Учасники урочистостей вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих воїнів та мирних жителів унаслідок російської агресії.

Голова Уряду також оглянув експозицію "Збройні Сили України. 25 років".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ