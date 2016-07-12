Голова Уряду: Від села до великого міста ніхто в нашій країні не буде отримувати менше ніж 3200 гривень

З 1 січня 2017 року ніхто в Україні не буде отримувати менше ніж 3200 гривень, заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на пленарному засіданні Верховної Ради України у вівторок.

Голова Уряду подякував народним депутатам за ухвалення за основу та в цілому відповідного проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України №5130, що дає можливість встановити в Україні мінімальну заробітну плату на рівні 3200 грн з 1 січня 2017 року.

"Від села до великого міста ніхто в нашій країні не буде отримувати менше ніж 3200 гривень, - підкреслив Володимир Гройсман. - Для усіх, хто переживає, що цього не відбудеться, хочу запевнити, що це відбудеться".

Прем'єр-міністр зауважив, що Уряд шукав рішення, які б дозволили запровадити в країні мінімальну заробітну плату на рівні реального прожиткового кошика, який він закладає як фактичний на 2017 рік. Відповідний законопроект №5130 Уряд обговорював із профспілками, фракціями та профільним комітетом Парламенту, зазначив Володимир Гройсман.

За його словами, підвищення мінімальної заробітної плати удвічі позитивно вплине на стан економіки.

"Цей законопроект і підвищення мінімальної заробітної плати приведе до покращення ситуації в економіці країни, збільшення споживання в реальному секторі економіки і створення додаткових робочих місць", - підкреслив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ