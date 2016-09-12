Володимир Гройсман: Місцева влада має шукати оптимальне співвідношення між системою пільг за проїзд і необхідністю розвитку громадського транспорту

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Тернополі ознайомився з результатами запровадження першої в Україні міської Програми автоматизованої системи оплати за проїзд та обліку пасажирів в електротранспорті.

Він випробував використання безконтактних карток для проїзду та позитивно оцінив запровадження автоматизованої системи оплати.

Глава Уряду також поспілкувався про перспективи монетизації пільг на безоплатний проїзд у громадському транспорті. Він зауважив, що Уряд працює над цим питанням.

"Монетизація є важлива. Міністерство соціальної політики зараз працює над цим питанням. Але я вважаю, що це питання місцевого значення, місцева влада має вирішити це питання", – зазначив Прем’єр-міністр.

"Я думаю, що наступного року питання має бути вирішене і по категоріях, і по картках, і хто має право, і скільки поїздок. Треба все розкласти по своїх полицях. Інакше транспорт завжди буде "вбитий", розвалений і ніколи не буде порядку", – зауважив Глава Уряду.

На переконання Прем’єр-міністра, пільги на проїзд у транспорті потрібно робити цільовими.

"Треба відходити від загальних пільг і робити їх цільовими. Я думаю, що місцева влада розуміє, як це робити і може це зробити. Транспорт – місцевий, люди – місцеві, кошти з транспорту отримують місцеві підприємства, вони і мають вирішувати співвідношення пільговиків теж", – наголосив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ