Прем'єр-міністр: Маємо забезпечити умови для тих, хто інвестує в Україну та створює робоче місце

Місцева влада та представники усіх контролюючих органів мають цінувати кожного підприємця, який інвестує в українську економіку та створює нові робочі місця. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на початку зустрічі із головами об’єднаних територіальних громад Тернопільської області у с. Скорики.

"Ми маємо з вами на місцях цінувати кожного підприємця, який інвестує хоча би гривню в українську економіку", - заявив Прем’єр-міністр.

Він зауважив, що в рамках децентралізації повноваження місцевої влади були збільшені. Зокрема, на місця були передані повноваження щодо реєстрації бізнесу, майна, будівництва, управління земельними ресурсами, - "це всі ті напрямки, в яких ви маєте надати якісний сервіс як громадянам, так і тим, хто інвестує в економіку", - зазначив Володимир Гройсман.

Прем’єр-міністр повідомив, що Уряд у бюджеті на 2017 рік розраховує на економічне зростання до 3%. "Це є недостатньо, цей результат потрібно подвоїти, але для цього потрібні інвестиції і нормальний клімат в країні", - зазначив Володимир Гройсман.

"Коли кожен голова адміністрації, голова райради, міський голова, податківець, митник, інший контролер буде прихиляти голову перед людиною, яка працює. Це моє завдання. Перед усіма державними органами влади або місцевого самоврядування я звертаюся з великим проханням: ми маємо прихилити голову перед тим, хто інвестує в Україну, хто створює робоче місце. Ми маємо для нього зробити максимально якісні умови, щоб він створив не одне місце, а п'ять. Звідти ми будемо мати зростання економіки і підвищення життя людей", - наголосив Глава Уряду.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ