У Києві школи можуть самостійно піти на карантин, якщо на грип захворіли 20% учнів

КИЇВ. 8 грудня. УНН. У кожній школі можуть самостійно прийняти рішення про призупинення навчального процесу, якщо на грип та ГРВІ захворіють 20% учнів Про це заявила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, передає УНН з посиланням на прес-службі КМДА.

“Сьогодні ми активно співпрацюємо з департаментами освіти та охорони здоров’я КМДА, а також отримуємо оперативну інформацію з районів. Як свідчать показники, загалом епідемічний поріг для закладів освіти ще не перейдено. Наразі у Києві відсутність дітей у навчальних закладах через хворобу становить 18%, однак це як кажуть „середня температура у палаті“. Найбільша кількість відсутніх спостерігається у Шевченківському та Деснянському районах, а найменша — в Оболонському та Подільському. Враховуючи нинішню нерівномірність захворювання, ми прийняли рішення дозволити розпочати локальне призупинення навчального процесу”, — зазначила Г.Старостенко.

Таким чином, за для уникнення загального призупинення навчального процесу та водночас недопущення поширення інфекції, міська влада надала можливість кожному закладу освіти самостійно приймати рішення щодо введення так званого профілактичного карантину. При цьому, у відомстві зазначили, що дитячі садки закриватися не будуть.

http://www.unn.com.ua/uk/news/1625766-shkoli-kiyeva-samostiyno-virishuvatimut-chi-ogoloshuvati-karantin