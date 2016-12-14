Сергій Савчук: Впроваджувати енергоощадні заходи у багатоповерхівках за підтримки Уряду та місцевої влади економічно доцільно

У цьому переконалися ОСББ-учасники урядової програми з енергоефективності, яких на сьогодні вже 593. При цьому стрімке зростання попиту з боку ОСББ на програму відзначається у другій половині 2016 року. Якщо навесні цього року суми залучених на утеплення коштів становили 2-4 млн грн у місяць, то у вересні ОСББ використано вже 13 млн грн, у листопаді – 14 млн гривень. Відповідно в рази зросла і кількість ОСББ-учасників програми.

Пояснення такої шаленої популярності «теплих» кредитів серед ОСББ просте: впроваджувати заходи з енергоефективності за підтримки держави дійсно вигідно. По-перше, Уряд відшкодовує щонайменше 40% суми кредиту, а якщо є субсидіанти - до 70%. По-друге, додаткову компенсацію ОСББ можуть отримати від місцевої влади. По-третє, у результаті проведених робіт мешканці багатоповерхівки значно заощаджують на рахунках за комунальні послуги та мають комфортні умови проживання.

Економічну доцільність участі ОСББ у програмі доводять результати проведеного Держенергоефективності спільно з проектами USAID та IFC дослідження.

«Якщо взяти «теплий» кредит сумою 1 млн грн разом з відсотками на 10 років, то витрати ОСББ складуть лише 55% цього кредиту, а решта – це державна та місцева допомога. Кожна квартира сплачуватиме максимум 129 грн у місяць за кредитом, а заощаджуватиме 413 грн у місяць. Це прямий інвестиційний ефект для ОСББ-учасників програми», - пояснив Сергій Савчук.

Голова Агентства також нагадав, що, залучаючи близько 1 млн грн, ОСББ зазвичай проводять комплексну термомодернізацію будинку, що у результаті дозволяє його мешканцям вдвічі зменшити рахунки за опалення.

Загалом, як свідчать дані дослідження, за будь-якої суми «теплого» кредиту та за наявності місцевої допомоги ОСББ сплатить трохи більше половини кредиту. Таким чином, надання Урядового та місцевого відшкодування дозволяє значно здешевити для ОСББ вартість енергоефективних заходів.

Нагадаємо, що з початку дії урядової програми з енергоефективності 593 ОСББ скористалися нею та залучили більше 73,3 млн грн на реалізацію заходів з економії енергоресурсів. Станом на сьогодні Уряд відшкодував їм близько 17,6 млн гривень.

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ