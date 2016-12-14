До Нового року та Різдва Укрзалізниця вже призначила 22 додаткові поїзди, в яких запропонувала пасажирам понад 227 тис. місць

Для зручних подорожей залізницею під час новорічних та різдвяних свят Укрзалізниця вже призначила 22 додаткові поїзди на 167 рейсів у різних напрямках. Завдяки цьому компанія додатково запропонувала пасажирам понад 227 тис. місць у поїздах на пікові дати.

Наразі на період з 23 грудня по 10 січня призначені додаткові поїзди:

1. № 191/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 6, 8, 9, 10 січня, зворотно 29, 30 грудня та 1, 2, 7, 8, 9, 10 січня.

2. № 197/198 Київ – Ковель, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 6, 8, 9 січня, з Ковеля 30 грудня, 1, 7, 8, 9 січня.

3. № 207 Київ – Ужгород, відправлення з Києва 23-30 грудня, 1-10 січня, зворотно 24-31 грудня, 2-10 січня.

4. № 243/244 Київ – Львів, в обох напрямках на 29, 30, 31 грудня, 8, 9 січня.

5. № 217/218 Київ – Ворохта, із Києва відправлення 22-28 грудня, зворотно з Ворохти 23-29 грудня.

6. № 274 Кам’янець-Подільський – Київ на 31 грудня.

7. № 206/205 Миколаїв – Київ, відправлення з Києва 24, 25, 29, 30 грудня, 9 січня, зворотно 24, 25, 29, 30, 31 грудня, 9 січня.

8. № 223/224 Київ – Одеса, відправлення з Києва 30, 31 грудня, 9 січня, з Одеси – 30 грудня, 9 січня.

9. № 180/179 Київ – Дніпро, відправлення з Києва 29, 30, 31 грудня, 2, 8, 9 січня, зворотно з Дніпра 29, 30 грудня, 1, 2, 8, 9 січня.

10. № 184 Київ – Маріуполь, відправлення з Києва 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 8, 10 січня, з Маріуполя 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9 січня.

11. № 228 Одеса – Львів, з Одеси 23-30 грудня, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 січня, зі Львова 24-31 грудня, 2-6, 8, 9 січня.

12. № 242/241 Одеса – Ужгород, з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 3, 5, 7, 9 січня, зворотно 25, 27, 29, 31 грудня, 4, 6, 8 січня.

13. № 270/269 Одеса – Харків, відправлення з Одеси 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 5, 7, 9 січня, зворотно з Харкова 23, 25, 27, 29, 31 грудня та 3, 6, 8, 10 січня.

14. № 231 Дніпро – Івано-Франківськ, із Дніпра 23-30 грудня, 1-10 січня, зворотно 24-31 грудня, 2-10 січня.

15. № 212 Запоріжжя – Дніпро – Львів, із Запоріжжя 23, 25, 27, 29 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, зворотно зі Львова 24, 26, 28, 30 грудня, 3, 5, 7, 9 січня.

16. № 275/276 Дніпро – Львів, із Дніпра 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня, зворотно зі Львова 2, 4, 6, 8, 10 січня.

17. № 235 Харків – Ужгород, із Харкова 23, 26, 29 грудня, 1, 4, 7, 10 січня, зворотно 24, 27, 30 грудня, 2, 5, 8 січня.

18. № 151/152 Львів – Івано-Франківськ, в обох напрямках 30, 31 грудня;

19. № 63/64 Харків – Львів, з Харкова 26, 27, 28, 29, 30 грудня, 1 – 10 січня, зворотно 27-31 грудня, 2-10 січня.

20. № 173 Львів – Ужгород, в обох напрямках 29, 30 грудня.

21. № 248/258 Львів – Одеса, зі Львова 29 грудня, зворотно 30 грудня.

22. № 728/727 Київ – Харків, в обох напрямках 23, 25, 29, 30 грудня, 2, 6, 9 січня.

Також на зимові свята Укрзалізниця збільшила періодичність курсування 8 цілорічних поїздів, які здійснять додаткові рейси у пікові дні:

1. № 668 Ковель – Чернівці, з Ковеля відправлення 29 грудня, зворотно 30 грудня.

2. № 63/64 Дніпро – Кривий Ріг – Одеса, з Дніпра 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, зворотно 25, 27,29,31 грудня, зворотно 3, 5, 7, 9 січня.

3. № 134 Миколаїв – Івано-Франківськ, із Миколаєва 26, 27, 29, 30, 31 грудня, 2, 3, 5, 6, 8 січня, зворотно 27, 28, 30, 31 грудня, 1, 3, 4, 6, 7, 9 січня.

4. № 136 Одеса – Чернівці, з Одеси 24, 26, 28, 30, 31 грудня,2, 4, 6, 8, 10 січня, зворотно з Чернівців 25, 27, 29, 31 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня.

5. № 148 Одеса – Київ, з Одеси 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 7,9 січня, з Києва 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 8, 10 січня.

6. № 95 Черкаси – Львів, з Черкас відправлення 30 грудня, зворотно 31 грудня.

7. № 92 Костянтинівка – Одеса, з Костянтинівки 24, 26, 28, 30 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня. Зворотно з Одеси 25, 27, 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня.

8. № 736/ Київ – Запоріжжя, в обох напрямках 24, 27, 31 грудня, 3, 10 січня.

Залізничники продовжують відстежувати попит на святкові перевезення та планують ще збільшити пропозицію місць у поїздах на пікові дати.

Квитки на ці додаткові поїзди можна придбати через онлайн-сервіс Укрзалізниці http://booking.uz.gov.ua/ та в залізничних касах.

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ