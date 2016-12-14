Після призупинення державного цінового регулювання на окремі продукти відбулося незначне зростання цін

З початку прийняття Урядом рішення про запровадження з 1 жовтня 2016 року пілотного проекту про призупинення державного регулювання цін на продукти харчування, в Україні спостерігається незначне зростання цін на соціальну групу продуктів харчування. Про це зазначили представники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів під час круглого столу «Скільки коштуватиме новорічний кошик для українців. Прогноз цін на продукти харчування у 2017 році».

За словами т.в.о. заступника Голови Держпродспоживслужби Лілії Стиренко, аналіз цінової ситуації за останні два з половиною місяці свідчать про незначний ріст цін на продукти. Так, за даними Держстату протягом осені хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчав на 26 коп., хліб житній – на 34 коп. Ціна на соняшникову олію з початку осені суттєво не змінилася, цукор подорожчав на 11,2%. У листопаді ціна на рибу зменшувалася на 3-5 гривень за кілограм, але вже до новорічних свят вона може коштувати на 5-10% дорожче.

Найбільше можуть зрости в ціні курячі яйця, які і так за осінь стали дорожчими в 1,5 раза. «Тут діє сезонний фактор: влітку яйця дешевші, оскільки ринок наповнюється продукцією виробництва домогосподарств, і пропозиція перевищує попит, а в осінньо-зимовий період стрімко скорочується виробництво яєць», - зазначила Лілія Стиренко. Також протягом осені в середньому на 15% зросли ціни на молоко і молочні продукти, і зниження цін на ці продукти можна очікувати уже з початку весни.

Із соціально значущих м’яса та м’ясопродуктів восени найбільше подорожчало сало (на 12,1%), ковбаси варені першого ґатунку (на 4,1%). Разом з тим м’ясо курятини здорожчало восени менш ніж на 1 гривню, яловичина в ціні зросла на 3%, а на свинину ціни залишилися на рівні початку осені, але, ймовірно, що через підвищений попит перед святами виробники піднімуть ціни на м'ясо на 10%.

«Обмеження державного регулювання цін спрямоване на вирівнювання цін на продовольчі товари в цілому. У ринкових умовах на ціни впливає безліч факторів, але однаково їх розмір встановлює не держава, а ринок, а точніше попит споживачів. Далі все залежатиме тільки від ступеня конкуренції. Взаємна конкуренція не дозволить ні виробникам, ні торговельним мережам значно підіймати ціни, там де дійсно є вибір між виробниками», - наголосила Лілія Стиренко.

У свою чергу начальник управління контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби Лариса Єфімова повідомила, що невелике подорожчання продуктів обумовлено насамперед підвищенням їх собівартості та сезонністю. «Якщо ростуть витрати виробників – буде рости і ціна. У першу чергу йдеться про енергоносії – це ціна на електроенергію. Підвищення мінімальної заробітної плати – це також прямі витрати, і це не може не відбитися на ціні», - підкреслила вона.

За словами начальника профільного управління Держпродспоживслужби, з 1 січня дія пілотного проекту закінчується і Уряд, проаналізувавши отримані результати, прийме рішення щодо продовження, відміни чи удосконалення системи державного регулювання цін на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів: «У перші дні зими підіб’ємо підсумки того, як з початку осені змінилися ціни на основні продукти харчування до нашого столу».

Довідково

22 вересня 2016 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №656 «Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. №1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. №1222». Цією постановою запроваджено пілотний проект щодо ціноутворення на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів з 1 жовтня 2016 року на три місяці – впродовж цього часу органи місцевої виконавчої влади не встановлюють запроваджені механізми держрегулювання цін на продовольчі товари.

При цьому Держстату, облдержадміністраціям, Київміськдержадміністрації доручено забезпечити проведення моніторингу на соціально значущі товари та подати Мінекономрозвитку до 1 січня 2017 р. інформацію про його результати. У свою чергу Мінекономрозвитку за результатами моніторингу у місячний строк зобов’язано надати Уряду інформацію про результати реалізації пілотного проекту та пропозиції щодо удосконалення державного регулювання цін на товари і послуги у сфері виробництва та реалізації продовольчих товарів.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ