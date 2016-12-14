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Розміри академічних стипендій будуть збільшені на третину, - Прем'єр-міністр

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Розміри академічних стипендій будуть збільшені на третину, зокрема встановлюються підвищені розміри для відмінників та дефіцитних спеціальностей. Про це Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на початку зустрічі зі студентами та викладачами Буковинського державного медичного університету у м. Чернівці.

"Наша пропозиція полягає у тому, щоби академічні стипендії були справедливо розподілені за участю студентського самоврядування, - зазначив Володимир Гройсман. - У цьому контексті ми передбачаємо збільшення стипендій – ті, хто отримував 800 грн, зараз закладаємо, що вони будуть отримувати не менше 1100, відмінник буде отримувати 1600 грн, а за вузькими спеціальностями, наприклад інженер, буде отримувати трохи більше 2 тис. грн".

Загальний обсяг видатків на стипендії у проекті бюджету на 2017 рік дорівнює майже 6 млрд грн, наголосив Володимир Гройсман. Стипендіальний фонд на 2017 рік в цілому збільшено майже на 580 млн.

Говорячи про те, який відсоток студентів будуть охоплені стипендіями, він зазначив, що є різні підходи: "Якщо ми будемо платити стипендію просто за навчання - це один підхід, якщо за успіхи у навчанні - це інший. І, звісно, ми маємо підтримати незахищених або стипендії соціального характеру". "Моя думка - ті, хто навчається краще, мають отримувати більше", - зауважив Прем’єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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