Володимир Гройсман: Передаючи повноваження місцевій владі, Уряд урівноважує їх з переданими раніше фінансовими інструментами

Уряд не буде зменшувати фінансування об'єднаних територіальних громад, і передаючи їм повноваження, урівноважує їх з переданими раніше фінансовими інструментами. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив під час Форуму об’єднаних громад у четвер.

"Ми не будемо зменшувати фінансування. Ми будемо приводити у відповідність інструменти, щоби і повноваження, і фінансові ресурси співпадали. Щоб не думали, що у нас пішло у 10 разів більше грошей, куди їх витратити, а думали про те, куди конкретно ми маємо інвестувати, під що, під які завдання", - зазначив він.

Глава Уряду нагадав, що першим кроком реформи з децентралізації стала передача на місця фінансових інструментів. Було створено систему, яка дає можливість автоматично наповнювати місцеві бюджети. Зокрема, на місця було віддано 60% ПДФО. Сьогодні місцеві бюджети зросли у 3-10 разів.

"Тепер треба збалансувати ваші фінансові можливості з вашими фінансовими обов'язками", - зазначив Володимир Гройсман.

Зокрема, у Бюджеті-2017 передбачено передачу на місцеві бюджети фінансування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я, загальноосвітніх навчальних закладів, оплату праці обслуговуючого персоналу та інші видатки з утримання цих закладів. Коментуючи це рішення, Володимир Гройсман зазначив, що такі повноваження відповідають фінансовим можливостям місцевих бюджетів та стимулюватимуть місцеву владу до енергоефективності і заощаджень.

Глава Уряду зазначив, що будівлі шкіл та виробники тепла належить органам місцевого самоврядування і громаді. Таким чином, ті, хто виробляють і споживають тепло, мають одне "бюджетне утворення".

"Я - за партнерство, а партнерство полягає у тому, що я хотів би спонукати місцеві органи влади до "агресивного енергозбереження". Це відбудеться тільки тоді, коли ви будете платити свою власну гривню, коли ви, інвестуючи в енергоефективність, будете заощаджувати цю гривню, бо ви є набувачем вигоди від цього", - наголосив він.

Разом з тим, Уряд передбачив у Бюджеті-2017 дотацію обласним та районним бюджетам на фінансування переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я обсягом у 14,9 млрд грн. "Ми жодну громаду не залишимо без підтримки", - наголосив він.

У свою чергу, держава забезпечить фінансування заробітної плати освітянам та лікарям, зазначив Голова Уряду.

"Я за партнерство. Ніхто не говорить, що ми у вас щось забираємо. Держава дає те, що вона повинна дати, - ви маєте додати те, що ви повинні дати. Тоді у нас буде результат - гарна школа, тепло, світло, буде енергоефективність, а держава буде підтримувати начальний процес", - зауважив Володимир Гройсман.

"Це не забирати, це додати відповідальності", - додав він.

Прем'єр-міністр зауважив, що повноваження об'єднаних територіальних громад потребують ще уточнення, зокрема, щодо управління земельними ресурсами, повноважень старост, приєднання громад.

"У нас буде чесний, збалансований і господарський підхід", - наголосив він.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ