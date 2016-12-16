Надзвичайна кредитна програма для відновлення України обсягом 200 млн. євро вступила у фазу реалізації, - Роман Чуприненко

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України обсягом 200 млн. євро вступила у фазу реалізації. Найближчим часом пройде процедура закупівель та визначення виконавця робіт, щоб розпочати роботи у новому будівельному сезоні. Також за підтримки ЄІБ залучається Програма Розвитку ООН, яка виконуватиме технічну координацію та моніторинг виконання проектів.

Про це сказав заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з питань європейської інтеграції Роман Чуприненко під час підписання Угоди.

За словами заступника Міністра, кредит допоможе місцевим громадам, що зазнали впливу військового конфлікту та прийняли велику кількість вимушених переселенців, покращити соціальну інфраструктуру та доступність публічних послуг для населення. Програма охоплює п’ять східних областей України та реалізовує проекти у сфері соціального житла, соціальних послуг та муніципальної інфраструктури.

«Перший пакет проектів відновлення інфраструктури включає в себе 69 проектів в п'яти східних регіонах України із загальним бюджетом 21,9 мільйона євро. Майже половина цієї суми піде на реабілітацію медичних установ, ще 35% будуть спрямовані на проекти в навчальних закладах, 15% підуть на житлові проекти і 3% на інші об'єкти соціального спрямування», - пояснив Роман Чуприненко.

Більшість проектів знаходяться в Харківській області (21 проект, 8,5 млн. євро), Донецька область (17 проектів, 7.1 млн. євро ) і Луганській області (26 проектів, 3,1 млн. євро).

Він також повідомив, що другий запит щодо можливих проектів був оголошений в липні 2016 року і заявки на майже 1000 проектів були отримані протягом останніх трьох місяців. На сьогодні отримано більше 800 проектів, загальною вартістю близько 160 млн. євро, що відповідають вимогам участі у програмі.

«У Донецькій та Луганській областях проекти будуть повністю профінансовані з державного бюджету, у інших областях буде співфінансування із місцевих бюджетів у обсязі принаймні 20%», - додав заступник Міністра.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ