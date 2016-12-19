Держава ухвалила рішення про входження до капіталу ПАТ "Приватбанк"

Кабінет Міністрів України на засіданні 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про входження держави до капіталу ПАТ "Приватбанк". Відповідно до цього рішення 100% акцій банку буде належати державі в особі Міністерства фінансів. Це гарантує клієнтам ПАТ "Приватбанк" захист розміщених у ньому коштів та заощаджень, допоможе уникнути системних ризиків для банківського сектору та стане запорукою збереження фінансової стабільності у країні.



Це рішення дозволить захистити понад 20 млн. громадян України, які зберігають кошти в цьому банку та користуються його сервісами. У першу чергу мова йде про 3.2 млн. пенсіонерів та 1.6 млн. інших соціально незахищених верств населення. Усі вони матимуть повний доступ до своїх рахунків.



Наразі банк працює у звичайному режимі та виконує зобов’язання перед клієнтами та партнерами.



Держава була змушена взяти на себе відповідальність за подальшу долю Приватбанку та його клієнтів, не допустити поглиблення його проблем. На жаль, проблеми у банку накопичувалися вже багато років та посилилися останнім часом. Основною їх причиною стала невиважена кредитна політика банку, що призвела до втрати банком капіталу.



Понад два роки Національний банк вів роботу із акціонером в напрямку розробки та виконання плану докапіталізації. Проте план виконано не було. При цьому Національний банк України встановив, що на сьогодні загальна потреба Приватбанку в капіталі становила 148 млрд. грн.



Національний банк України, усвідомлюючи всі ці проблеми ПАТ "Приватбанк" та враховуючи важливість його як системного банку для здоров’я фінансового сектору та економіки країни в цілому, не міг чекати довше та відніс банк до категорії неплатоспроможних. Відтак регулятор звернувся до Уряду з пропозицією передати цей системно важливий банк у державну власність.



Також акціонери надіслали лист до Кабінету Міністрів України з проханням про входження держави у капітал ПАТ "Приватбанк". Цим листом акціонери зобов’язались реструктурувати кредити, надані банком юридичним особам, з урахуванням вимог Національного банку до 01 липня 2017 року.



Перехід ПАТ "Приватбанк" у державну власність відбудеться відповідно до ст. 41.1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".



"Дотримання законодавства, нормативів та планів капіталізації є принциповим для стійкого розвитку банків та фінансової стабільності країни. Акціонери не виконали програму докапіталізації, тому Національний банк України, зважаючи на системну важливість банку, ініціював входження держави у капітал банку", – заявила Голова НБУ Валерія Гонтарева.



"З огляду на системне значення цього найбільшого у державі банку було прийнято рішення передати банк у власність державі. Це дозволить зберегти гроші владників та врятувати фінансову систему країни. Уряд виділяє кошти, які стабілізують банк - для цього у бюджеті передбачені необхідні кошти. При цьому бюджет залишиться збалансованим. Бюджетні параметри залишаються в межах, обумовлених програмою МВФ", – наголосив Міністр фінансів України Олександр Данилюк.



Міжнародні фінансові організації та учасники фінансового ринку поінформовані про розвиток подій.



Ситуація під контролем, адже ПАТ "Приватбанк" уже управляє держава. Він здійснює операції у звичайному режимі. Колишнє керівництво банку погодилося сприяти роботі антикризової команди.





Довідка



Перехід Приватбанку у власність держави від приватних акціонерів відбудеться в рамках спеціальної процедури, передбаченої статтею 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".



У зв’язку з цим буде змінено Правління та Наглядову раду Приватбанку. Інших змін у роботі банку не відбудеться. Усі відділення банку та всі його співробітники працюватимуть й надалі.