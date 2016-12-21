Володимир Гройсман: Державний бюджет на 2017 рік - це людиноцентричний бюджет, що дозволить розпочати відновлення соціальної справедливості та відродження національної економіки

Державний бюджет на 2017 рік – це людиноцентричний бюджет, що дозволить розпочати відновлення соціальної справедливості та відродження національної економіки. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман перед ухваленням Верховною Радою України Проекту Закону про Державний бюджет України на 2017 рік.

"Це людиноцентричний бюджет. Ми забезпечимо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабно дороги. Ми будемо підтримувати аграрний сектор. Ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%, на 30% - лікарям Ми виділимо 6 млрд коштів на ліки. Ми з 1 квітня розпочнемо реімбурсацію - безкоштовні ліки для хронічно хворих, - зазначив Прем'єр-міністр, коментуючи пріоритети Бюджету на 2017 рік. - І енергоефективність, і мінімальна заробітна плата - це зараз те, за що ми проголосуємо".

Також зокрема у Бюджеті передбачено підвищення заробітної плати українським рятувальникам з 3 до 5 тис грн.

Говорячи про продовження децентралізації у 2017 році, Глава Уряду запропонував демонструвати у Парламенті цифри, як щомісяця наповнюватимуться місцеві бюджети.

"Ви побачите сотні мільйонів, якщо не мільярди, які у вас будуть для того, щоб ви будували школи, садочки, дороги і все, що необхідно мешканцям ваших міст. Ви будете свідками продовження масштабної децентралізації", - підкреслив Володимир Гройсман.

Прем'єр-міністр наголосив, що Уряд розпочав чесний процес формування українського бюджету на 2017 рік. Кабінет Міністрів України вчасно подав проект бюджету до українського Парламенту і з 15 вересня спільно з фракціями, групами та комітетами Верховної Ради України працював над тим, щоб знайти "якомога краще рішення для України на 2017 рік".

"Ці висновки, які передбачені Бюджетним кодексом, Регламентом і є частиною, яка є змінами до Бюджету, який ми готували", - зазначив Глава Уряду.

"Я прошу вашої підтримки, і вашої підтримки потребує українське суспільство. Я знаю, що ви сьогодні продемонструєте зрілість", - сказав Володимир Гройсман, звертаючись до народних депутатів перед голосуванням у другому читанні та в цілому проекту закону про бюджет.

Прем'єр-міністр висловив вдячність народним депутатам – представникам фракцій партій "Блок Петра Порошенка", "Народний Фронт", Радикальної партії Олега Ляшка, групам "Воля народу" та "Партія "Відродження" за підтримку Бюджету-2017, а також фракції партії "Об'єднання "Самопоміч" за зацікавленість і роботу над проектом закону.

Разом з тим, він зазначив, що ті політичні сили, що не підтримають Бюджет на 2017 рік, будуть голосувати "проти українського народу, проти заробітних плат і пенсій, проти нормальних доріг, безкоштовних ліків". "Ви будете голосувати за знищення України", - підкреслив Володимир Гройсман.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ