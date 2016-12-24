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Прем'єр-міністр провів робочу нараду з питань підготовки до проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017"

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у четвер провів робочу нараду з питань підготовки до проведення у 2017 році пісенного конкурсу "Євробачення".

Учасники наради обговорили питання розробки та прийняття необхідних нормативно-правових актів, творчу концепцію, місце та офіційні локації проведення "Євробачення", заходи із забезпечення безпеки під час підготовки та проведення пісенного конкурсу тощо.

Володимир Гройсман зазначив, що підготовка до пісенного конкурсу йде в плановому режимі та закликав усіх відповідальних осіб до ефективної співпраці заради успішного проведення конкурсу.

У нараді взяли участь віце-прем'єр-міністри України В'ячеслав Кириленко, Павло Розенко та Володимир Кістіон, Міністр культури України Євген Нищук, Київський міський голова - голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег Наливайко.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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