З Київщини вирушила колона з 44 вантажних автобусів технічної допомоги для військових частин в районі проведення АТО

Сьогодні, 23 грудня, з Києва до району проведення АТО вирушила автоколона з технічною допомогою для військових частин. Вантаж буде доставлено безпосередньо до місць дислокації бойових частин, які виконують завдання на лінії зіткнення.

44 вантажних автобуси з тепловізорами, дальномірами, захищеними телефонами, планшетами, пральними машинами, ноутбуками, утеплювачами для бліндажів, теплим зимовим взуттям, дитячими листівками, різдвяним печивом та солодощами для бійців супроводжуватимуть голови усіх райдержадміністрацій Київської області та голови міст обласного значення. Кошти на закупівлю необхідного зібрали за допомогою підприємств та небайдужих громадян Київщини.

Від імені Міністра оборони України та керівництва Збройних Сил України слова вдячності за підтримку бійців в районі проведення АТО ініціаторам акції висловив заступник Міністра оборони України генерал-майор Олег Шевчук.

«Цей крок ще раз підкреслює єдність армії та народу, підтримку і небайдужість українців до своїх захисників», – зазначив він та привітав усіх з наступаючими святами.

За словами голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана, такого обсягу допомоги бійцям АТО одночасно не надавали ще жодного разу. Він також додав, що цей захід не буде разовим – подібні колони вирушатимуть на фронт не рідше, аніж раз на півроку.

До військових частин цього разу надійдуть 34 тепловізори, а також дизель-генератори, пральні машини, ноутбуки, планшети, захищені телефони. Усі засоби будуть передані на баланс військових частин для взяття на облік.

«Необхідно, щоб наші захисники відчували підтримку усієї країни. Перемога України – це справа усього народу. Тому сьогодні ми вирушаємо до наших бійців з допомогою, аби привітати їх з новорічними святами та Різдвом», – сказав голова Київської облдержадміністрації Олександр Горган.

Олександр Горган підкреслив, що для придбання цієї допомоги не було використано жодної копійки бюджетних коштів. Все зібране – добровільна допомога підприємств і громадян Київської області.

Також він висловив сподівання, що приклад Київської області переймуть на всій території нашої країни, і допомога фронту буде ще відчутнішою.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ