Володимир Гройсман: Найголовніше для нас - здолати бідність: люди мають жити довше і краще

Найголовніше завдання, яке потрібно вирішити сьогодні, - побудувати якісну систему, що дасть можливість здолати бідність у країні. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в ефірі телеканалу ICTV у понеділок.

"Найголовніший виклик, який стоїть перед нами, - це боротьба з бідністю. Це найголовніше завдання, яке ми маємо вирішити, - побудувати якісну систему, яка дасть можливість здолати бідність у нашій країні", - заявив Володимир Гройсман.

"Люди мають жити довше, люди мають жити краще і найголовніше для нас - здолати бідність. Але язиком здолати бідність неможливо. Можливо конкретними рішеннями. І такі конкретні рішення лежать у цьому бюджеті. Але це тільки початок", - зауважив він.

Говорячи про Бюджет на 2017 рік, Глава Уряду зазначив, що передбачені ним рішення покликані впливати на якість життя громадян.

"Цей Бюджет є бюджетом, у центрі уваги якого стоїть безпосередньо людина, - зазначив Володимир Гройсман. - У центрі цього бюджету є конкретні рішення, які будуть впливати на якість життя кожного українського громадянина".

Так, Бюджетом передбачено підвищення удвічі мінімальної заробітної плати з 1600 до 3200 грн. Також передбачено збільшення заробітної плати українським вчителям на 50% порівняно з 2016 роком та лікарям – на 30%.

Протягом 2016 року Уряд збільшив соціальні стандарти на 16%. Такий показник є недостатнім, але він – реальний, чесний і відповідав наявним можливостям економіки країни.

За його словами, десятки років невдалого і популістського урядування у країні привели мільйони громадян до зубожіння. При цьому Володимир Гройсман наголосив, що можливості України достатні для того, щоб економіка розвивалася, і люди відчували цей розвиток.

Прем’єр-міністр зауважив, що Уряду вдалося стабілізувати ситуацію у 2016 році. У 2017 році у бюджеті передбачено економічне зростання на рівні 3%, що "буде мати чіткі ознаки для бюджету кожного українця".

"Наше завдання - працювати над тим, щоб реалізувати бюджет і дати можливість людям відчути, що ситуація починає змінюватися і врешті-решт ми починаємо приводити до нормального стану життя нашу країну", - зазначив Глава Уряду.

У цьому контексті Володимир Гройсман зауважив, що також потрібно реформувати пенсійну систему у країні, що не здатна захистити пенсіонерів.

"Головним завданням нашого Уряду і Парламенту, тому що нам потрібна буде політична підтримка, є системне реформування пенсійної системи, яке буде супроводжуватися однозначно з підняттям пенсій. Це буде система, яка буде продукувати не дефіцит Пенсійного фонду, буде його зменшувати і робити систему самодостатньою, щоби ті люди, які ще сьогодні в середньому віці працюють, могли вийти на пенсію достойно. Це моє бажання. Я би хотів, щоби ми навколо цього об'єдналися – навколо українських громадян", - підкреслив він.

Прем’єр-міністр також наголосив, що боротиметься з прихованим безробіттям. За його словами, через несплату роботодавцем внесків до Пенсійного фонду, він прирікає працівника на бідність після виходу на пенсію.

"Своїм незвертанням уваги на цю проблему ми підтримуємо зубожіння українських громадян. Це неприпустимо", - зауважив він.

Також перед Урядом стоїть завдання реформувати систему зайнятості населення, додав Володимир Гройсман. За його словами, "ця система сьогодні продукує безробіття, хоча навпаки має продукувати можливості для того, щоб людина знайшла свою роботу, отримала не менше мінімальної заробітної плати і могла себе нормально відчувати".

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ