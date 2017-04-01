Прем'єр-міністр: Ми зможемо забезпечити прорив та якісне економічне зростання у 2017 році

У 2017 році вдасться забезпечити прорив та економічне зростання, що дасть можливість реінвестувати у підвищення якості життя людей, переконаний Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Espreso.tv.

"У мене є дуже чітке відчуття, що ми зможемо забезпечити прорив у 2017 році, якісне економічне зростання. Мені важливо, щоб від цього економічного зростання був зворотній зв'язок. Цифри 1-2-3% мені не так цікаві, для роботи вони важливі, але я би хотів, щоби людина відчула: коли люди відчують, що ситуація змінюється, що є відповідно не просто сьогодні-на-сьогодні, а є і сьогодні зрозуміла ситуація, і прогнозована ситуація на майбутнє, це найголовніше", - впевнений Прем'єр-міністр.

Він зауважив, що у минулому році вдалося стабілізувати ситуацію і з другої половини року економіка демонструє зростання. На наступний рік у Державний бюджет закладено макроекономічний прогноз на рівні зростання 3%.

"Це тільки перші паростки, бо людям це поки що не зовсім відчутно. Важливо дві речі: заробити кошти в бюджет країни від розвитку національної економіки і потім чесно перерозподілити", - зазначив він.

Володимир Гройсман зауважив, що чесний перерозподіл грошей Державного бюджету на користь громадян дає можливість робити кроки щодо підвищення соціальних стандартів.

Так, він нагадав, що з 1 серпня минулого року Уряд запровадив електронну систему публічних закупівель ProZorro при здійсненні державних закупівель, що вже заощадило 8 млрд грн. Також з початком реформи митної служби щомісяця вона дає перевиконання планів надходжень митних платежів на 1,5-2-2,5 мільярдів гривень.

"Це ті ресурси, які ми можемо направляти на економічний розвиток і віддавати людям, зменшувати дефіцит Пенсійного фонду", - навів приклади Глава Уряду.

Економічне зростання у країні стимулюватиме зокрема створення більшої кількості робочих місць та вироблення конкурентного українського продукту, зауважив Володимир Гройсман.

"Розвиток економіки є тим фундаментом, на базі якого ми можемо побудувати різноманітні заходи, які дозволять вирвати людей з тієї бідності, в якій вони знаходяться хронічно десятиріччями", - наголосив Прем'єр-міністр.

"Вистачить вже людям страждати у такій прекрасній країні як Україна від того, що рівень їхнього життя є достатньо низьким", - підкреслив він.

У цьому контексті Глава Уряду зазначив, що рішення щодо підвищення мінімальної заробітної плати удвічі, заробітної плати українським вчителям, лікарям, ДСНС-никам – є необхідними і спрямованими на те, "щоб повернути усю увагу держави на людину, українського громадянина".

"Та людина, яка працює, має отримати нормальну заробітну плату. Ми тільки розпочинаємо цей шлях", - запевнив Прем'єр-міністр.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ