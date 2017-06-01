Підрозділи ДСНС готові оперативно реагувати на ускладнення погодних умов в Україні, - Микола Чечоткін

6 січня в ДСНС України під головуванням Віце-прем’єр-міністра - Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка відбулося засідання оперативного штабу з регіонами щодо ліквідації наслідків негоди в Україні.

“Я наголошую на особистій відповідальності голів обласних держадміністрації, оскільки саме від їхніх дій залежить ефективна робота оперативних штабів з ліквідації наслідків негоди. У кожному регіоні необхідно й надалі здійснювати цілодобовий моніторинг синоптичної ситуації і у разі ускладнення обстановки негайно реагувати”, - зазначив Геннадій Зубко.

У свою чергу, Голова ДСНС Микола Чечоткін поінформував учасників штабу, що впродовж 4-6 січня рятувальники витягли із снігових заметів 140 автомобілів, у яких перебувало 190 людей. В областях працює понад 3500 пунктів обігріву, у яких отримали допомогу більше 20 тисяч громадян. Служба порятунку розгорнула понад 100 мобільних пунктів.

“Зважаючи на складну синоптичну ситуацію 6 січня в Одеській та Миколаївській областях обмежено рух великовагового транспорту. Тож я звертаюся до водіїв з проханням утриматися від користування власними авто та поїздок на далекі відстані. Всі служби цілодобово працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію”, - зазначив Микола Чечоткін.

За даними Укргідрометцентру, впродовж 6-8 січня на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах. Тож, шановні громадяни! Звертаємося до вас з проханням дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ