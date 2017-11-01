Павло Розенко доручив негайно реагувати на скарги щодо невиконання рішень Уряду про підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн

У кожній області повинна бути створена міжвідомча робоча група для моніторингу ситуації із виконання рішення Уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн та миттєвого реагування на скарги громадян щодо порушення керівниками підприємств їхніх трудових прав. Про це сьогодні, 10 січня, під час засідання Міжвідомчої робочої групи із забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, сказав Віце-прем’єр-міністр України, голова Міжвідомчої робочої групи Павло Розенко.

«Перед нами стоїть абсолютно чітке завдання – щоб рішення Уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн було виконане в повному обсязі. При цьому не можна допустити жодних маніпуляцій, насамперед керівників бюджетних установ, щодо переведення людей на неповний робочий день чи, не дай Боже, скорочення. Адже кошти, необхідні на фінансування бюджетної сфери, в повному обсязі закладені в Державному бюджеті на 2017 рік», - сказав він.

Павло Розенко звернувся до представників організацій профспілок та роботодавців спільно з Урядом забезпечити виконання відповідного рішення і в недержавному секторі економіки. «У недержавному секторі ми маємо спільно з профспілками і роботодавцями взяти під контроль ситуацію. Мінімальна заробітна плата працівника не може бути нижчою за 3200 грн по кожному підприємству», - наголосив він.

Павло Розенко доручив сформувати аналогічні урядовій міжвідомчі робочі групи у кожній області. «Аналогічні міжвідомчі робочі групи повинні бути створені на рівні кожної області. Робочу групу має очолити людина за посадою не нижче рівня заступника глави ОДА. Представники освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери, територіальних підрозділів Пенсійного фонду, податкової, Державної служби праці мають бути туди обов’язково включені», - зазначив він.

За словами Віце-прем’єр-міністра, метою цих обласних робочих груп є миттєве реагування на будь-які скарги щодо керівників підприємств, які не виконують рішення Уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати. «Де не виконується це правило, де хтось хоче маніпулювати, переводить людей на неповні ставки, ми будемо мати інформацію і на цю інформацію буде жорстка реакція. Кожен факт, кожна скарга має бути перевірена», - наголосив Павло Розенко.

Він також акцентував увагу на необхідності посилення роз’яснювальної роботи на місцях – на обласному і районному рівнях. «Потрібно зрештою до всіх донести філософію цивілізованого світу – податки люди повинні платити для свого ж майбутнього. Не сплативши сьогодні податки, не сплативши ЄСВ, людина позбавляє себе права на пенсію», - додав Павло Розенко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ