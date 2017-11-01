“Рішення про призов офіцерів – випускників військових кафедр ВУЗів буде прийматися за необхідністю”, — полковник Марк Андрусяк

Рішення про призов офіцерів запасу з числа громадян, які закінчили кафедри військової підготовки при ВУЗах України, поки не прийнято, і буде прийматися з урахуванням кількості контрактників, які звільняться за новим законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби», а також відповідно до прогнозних показників прийняття громадян на службу за контрактом у добровільному порядку.

Про це у середу, 11 січня, під час брифінгу для преси повідомив начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом — заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України полковник Марк Андрусяк.

— На сьогодні остаточного рішення щодо проведення призову цієї категорії громадян немає. Генеральний штаб готовий до проведення такого призову, але остаточне рішення буде прийнято після того, як ми побачимо показники звільнення громадян, які набувають право на звільнення за цим законом, і врахуємо прогнозовані показники прийняття на військову службу за контрактом у добровільному порядку. Тоді можна буде робити висновки і приймати відповідні рішення, — сказав полковник Марк Андрусяк.

Він наголосив на тому, що зазначена категорія військовослужбовців може залучатися до участі в АТО виключно у добровільному порядку.

—Офіцерів запасу планують призначати на посади в бойові військові частини, що передбачає їх підготовку як військово-навченого ресурсу з подальшим зарахуванням до оперативного резерву першої черги. Участь у проведенні Антитерористичної операції буде здійснюватися виключно у добровільному порядку, — наголосив начальник управління кадрового забезпечення офіцерським складом — заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

За його словами, призвані офіцери запасу можуть написати відповідні рапорти і добровільно брати участь в АТО, або зробити це шляхом укладання контракту.

— Виключно добровільно або після укладання контракту, лише ці офіцери зможуть брати участь у проведенні АТО, — підкреслив полковник Марк Андрусяк.

Він зауважив, що на зазначену категорію військовослужбовців будуть розповсюджуватися всі норми соціального захисту, якими користуються кадрові військовослужбовці. За призваними офіцерами запасу на період їх служби зберігатиметься місце попередньої роботи та середній розмір заробітної плати, вони будуть отримувати також грошове утримання на рівні з кадровими офіцерами Збройних Сил.

Полковник Марк Андрусяк нагадав, що норма закону про призов цієї категорії офіцерів запасу діяла з моменту набуття чинності закону "Про військовий обов’язок та військову службу у 1992 році і в новій його редакції з 2008 року. Нове законодавство унормовує такий вид служби в особливий період.

До офіцерської служби за призовом будуть залучатися громадяни України, які закінчили програму підготовки офіцерів запасу, віком до 43 років, які не проходили військову службу і придатні за станом здоров’я до проходження такої військової служби.

Управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України