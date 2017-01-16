Павло Розенко: У нас немає зобов'язань перед жодними інституціями підвищувати пенсійний вік

Чинний Уряд і чинна влада не зроблять жодних кроків щодо підвищення пенсійного віку. Про це в інтерв’ю 5 каналу заявив Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Я хочу вам сказати про те, що у нас немає ніяких зафіксованих зобов’язань підвищувати пенсійний вік. Цього немає ні в Меморандумі з МВФ, ні в наших зобов'язаннях перед іншими інституціями. І хочу вам сказати, я переконаний, що нинішній Уряд і нинішня влада не зроблять жодних кроків щодо підвищення пенсійного віку», - сказав він.

«Адже я просто всім нагадаю, підвищення пенсійного віку для жінок триває і зараз, поступово. І це є наслідком тої реформи, яку провів свого часу Янукович-Азаров у 2011 році. І як ви бачите, підвищення пенсійного віку жодним чином позитивно не вплинуло на дефіцит бюджету Пенсійного фонду, він порівняно з 2011 роком суттєво зріс. Якщо тоді він складав приблизно 40 мільярдів гривень, то сьогодні це понад 140 мільярдів гривень дотації бюджету Пенсійного фонду. Тобто внаслідок підвищення пенсійного віку дефіцит бюджету Пенсійного фонду не зменшився, а збільшився», - зауважив Павло Розенко.

За його словами, це показує, що проблема Пенсійного фонду полягає зовсім не в питанні підвищення пенсійного віку, а в низьких доходах. «На сьогодні понад 50% працюючих громадян або не сплачують податків у Пенсійний фонд, або сплачують їх не в повному обсязі. І треба всім нам зрозуміти, всім працюючим, що ми платимо свої податки не абстрактній державі, яка невідомо куди їх там діває, ми сплачуємо податки зі своїх зарплат своїм рідним і близьким, які сьогодні знаходяться на пенсії. І коли ставиться державі або представникам влади питання – чому в нас такі низькі пенсії? – Єдина відповідь на це запитання полягає в тому, що низькі пенсії у нас тому, що у нас не прийнято в повному обсязі і чесно платити податки», - переконаний Віце-прем’єр.

«Немає і не може в країні, де 50% працюючих громадян не платять податки або не платять їх в повному обсязі, бути високих пенсій. Не можуть бути високі пенсії у країні, де розмір легальних зарплат є абсолютно мізерний, бо пенсія – це похідна від зарплати. Тому ще раз вимушений наголосити на тому, що ми сподіваємося від підвищення зарплат в Україні, від підвищення мінімальної зарплати вдвічі – до 3200 гривень – у тому числі й серйозного ефекту і додаткового ресурсу в Пенсійний фонд України», - підсумував Павло Розенко.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА УКРАЇНИ