Уряд схвалив законопроект щодо внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

Кабінет Міністрів схвалив законопроект щодо внесення змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Проект акта на засіданні Уряду 18 січня представив Міністр соціальної політики Андрій Рева.

Як відомо, під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича майже тисяча осіб отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі).

Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” передбачено надання особам, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, статусу інваліда війни.

Водночас переважна бiльшiсть постраждалих учасників зазначених акцій протесту, які не отримали інвалідність, не мають законодавчо визначеного статусу. Це унеможливлює отримання ними пільг, передбачених Законом України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Крім того, залишається законодавчо не врегульованим статус громадян, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, під час її проведення.

З метою забезпечення належного рівня соціального захисту та гарантій усім зазначеним вище особам Мінсоцполітики ініціювало внесення відповідних змін до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Наразі Урядом цю пропозицію було сьогодні підтримано.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ