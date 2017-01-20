Ольга Крентовська: Ми плануємо провести широке суспільне обговорення нового Трудового кодексу для прискорення його прийняття

Мінсоцполітики планує провести широке суспільне обговорення нового Трудового кодексу для прискорення його прийняття.Про це перший заступник Міністра соціальної політики Ольга Крентовська заявила 18 січня під час робочої зустрічі з представниками Міністерства закордонних справ Королівства Данія та консалтингової компанії „Тана Копенгаген”.

Основною темою для обговорення стала реформа ринку праці. „Сьогодні у Верховній Раді знаходиться нова редакція Трудового кодексу, і навколо його норм відбувається дискусія зі сторонами соціального діалогу, тому ми плануємо проведення широкого обговорення з метою прискорити його прийняття”, - заявила Ольга Крентовська та додала, що зміни до трудового законодавства є надважливими, адже застарілі закони сьогодні унеможливлюють проведення необхідних економічних та соціальних реформ.

Натомість ухвалення нового Трудового кодексу сприятиме збільшенню робочих місць та стимулюватиме детінізацію економіки.

Говорячи про реформування Державної служби зайнятості, Ольга Крентовська наголосила на важливості запровадження нових підходів у процесі працевлаштування безробітних громадян. Конкретні кроки, які вже робляться в цьому напрямі, носять системний характер та є всеохоплюючими – починаючи з освітніх програм для якісного навчання безробітних громадян затребуваним професіям і закінчуючи розширенням спектру послуг, що надаються роботодавцям та населенню.

„Центри зайнятості мають стати сервісними службами, які ефективно виконуватимуть покладені на них завдання”,- підкреслила Ольга Крентовська.

Ольга Крентовська також акцентувала увагу на збільшенні розміру мінімальної зарплати вдвічі. Це, за словами Першого заступника Міністра, дозволило забезпечити диференціацію мінімальної зарплати та соціальної допомоги, що мотивуватиме безробітних працездатних громадян влаштовуватися на роботу та отримувати більший прибуток.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ