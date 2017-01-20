МОН співпрацюватиме з РЄ під час оновлення програм для базової і старшої школи, а також розробки "антиплагіатної" нормативно-правової бази

Ми провели аудит усіх проектів, які відбулися в МОН, і отримали вражаючі результати – було задіяно величезну кількість людей, організацій і грошей, при цьому віддача, яку ми отримали, є надзвичайно малою. Тому ми зацікавлені максимально інтегрувати проекти Ради Європи у наш план реформ. Про це зазначила Міністр освіти і науки Лілія Гриневич під час зустрічі з Головою офісу Ради Європи Енбергом Мортеном.

«Ви займаєтесь проектом, що пов’язаний з розвитком демократичних цінностей та громадянства. І в ньому для нас дуже важливими є напрацьовані матеріали, які ми можемо інтегрувати в навчальну програму для школярів. Зокрема, зараз ми починаємо підготовку до оновлення програм базової школи та написання нових програм для старшої школи – 10-11 класів», – повідомила Лілія Гриневич.

Вона додала, що проблема вже наявних освітніх матеріалів для школярів, що були підготовані офісом Ради Європи, полягає в тому, що вони існують окремо від навчальних програм та передбачають створення окремого предмету. Впровадити такі курси МОН не може, оскільки школи в Україні і так дуже перевантажені різними дисциплінами.

«Нам потрібно оформити ці матеріали в розрізі предметів та вікових особливостей дітей. Наприклад, для дітей 11 класу з курсу історії ми пропонуємо використовувати ці тексти, а для занять з математики в конкретному класі та з конкретної теми можна використовувати наступні вправи та задачі. Тобто ми маємо йти дорогою не створення окремих курсів, а наскрізної інтеграції демократичних цінностей у навчальний процес», – пояснила Лілія Гриневич.

Вона додала, що українські вчителі повинні вчитися використовувати на своїх уроках більше матеріалів і не обмежуватися лише підручником. Щоб допомогти їм у цьому, МОН може розмістити матеріали у вільному доступі, а також додати до них рекомендації щодо використання.

Енберг Мортен зазначив, що подібний підхід має значно підвищити продуктивність тих зусиль, які офіс Ради Європи докладає для якісних змін в Україні. Сторони також домовились, що буде розглянуто можливість долучити європейських експертів до робочої групи, що працюватиме над оновленням програм для консультацій та експертизи напрацьованих матеріалів.

«Також ми зацікавлені залучити якомога більше експертів до створення та експертизи нових шкільних стандартів, тому тут також може бути значне поле для співпраці. Важливо, щоб ми якісно змінили школу, і йдеться не лише про цінності, а й зміну стосунків між керівництвом школи, колективом, учнями та батьками. Зараз школа є досить авторитарним середовищем, і ми маємо це змінити, якщо хочемо досягнути трансформацій в українському суспільстві загалом», – відзначив заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

Важливою сферою співпраці МОН та офісу Ради Європи є питання підвищення академічної доброчесності та антикорупційні заходи в сфері вищої освіти.

«Враховуючи, що у вас уже передбачено проект у цій сфері, ми хотіли б разом з вами працювати над створенням «антиплагіатного» законодавства в Україні. Нормативно-правова база, що стосується боротьби з плагіатом, у нашій країні практично відсутня. Це стосується й визначення плагіату, й механізмів, за якими плагіат має визначатися, тому ми щиро сподіваємося на вашу допомогу в роботі над її створенням», – підкреслила Лілія Гриневич.

Цього року закінчується план дій, який формує офіс Ради Європи для планування подальшої співпраці з Україною. Тому також йшлося про роботу над наступним планом, згідно з яким сторони працюватимуть з початку 2018 року.

«Я дуже вам вдячний за таку конкретну і змістовну розмову з чіткими пропозиціями та баченням подальших дій. Ми зацікавлені, щоб наша робота тут дійсно мала стратегічний вплив, а не зводилася до проведення конференцій та розробки матеріалів. Ми продовжимо спілкування вже у робочому форматі і зможемо узгодити рішення щодо усіх пріоритетних для нашої співпраці питань», – підсумував Голова офісу Ради Європи.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ