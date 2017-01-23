МОН відновлює співпрацю зі Світовим банком: планують почати з проекту із загальним бюджетом 400тис доларів США

Міністерство освіти і науки України зацікавлено у відновленні співпраці зі Світовим банком і сподівається на підтримку установи в проведенні реформ. Про це зазначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з директором Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

«Світовий банк має дуже широку активність у пострадянських країнах. На жаль, Міністерство освіти і науки має не досить хорошу історію стосунків з вашою установою в попередні періоди. Але зараз Міністерство змінилося, і ми переконані, що робота Світового банку в Україні в напрямку освіти буде дуже продуктивною та допоможе нашій країні», – зазначила Лілія Гриневич.

На фінальній стадій перемовин знаходиться проект «Зміцнення формування політики на основі доказових даних із використанням освітньої статистики й аналізу», що реалізовуватиметься у співпраці зі Світовим банком.

Проект складається з трьох компонентів. Перше, розвиток інтегрованої Інформаційної Системи Освіти, яка об’єднуватиме освітні бази даних, включатиме створення порталу відкритих даних. Друге, підготовка до участі в Програмі міжнародного оцінювання учнів (PISA). І третє, зміцнення Інституту освітньої аналітики, що має стати провідною установою в сфері освітньої статистики й аналітики в Україні.

Термін реалізації проекту – 2 роки, загальна вартість – 400тис доларів США. Для його впровадження Світовий банк надасть 340 тис доларів гранту, а решту забезпечить Інститут освітньої аналітики шляхом покриття адміністративних витрат установи.

Міністр також розказала представникам Світового банку про пріоритети МОН на середньострокову перспективу. Серед них – забезпечення якості вищої освіти, модернізація професійно-технічної освіти та реалізація реформи середньої освіти «Нова українська школа».

«Ми розуміємо важливість запланованих вами реформ, особливо, що стосується середньої освіти, що має безпосередній вплив на життя усього суспільства. Ті люди, з якими в мене є можливість спілкуватися, вкрай стурбовані тим, що якість освіти в українських школах падає», – наголосила директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен.

Вона додала, що Світовий банк готовий підтримати МОН у проведенні реформ, зокрема наданням рекомендацій та аналітикою. Подальше поглиблення співпраці, на думку Сати Кахконен, можливе після того, як МОН продемонструє рішучість у проведенні реформ.

Довідково:

Світовий банк (The World Bank) – це багатостороння кредитна установа, що об’єднує п’ять інституцій, діяльність яких спрямована на підвищення рівня життя в країнах, що розвиваються, шляхом надання кредитів, гарантій, грантів, аналітичних і консультативних послуг.

У 2010 році співпраця Міністерства освіти і науки України із Світовим банком була призупинена у зв’язку із невиконанням тодішньою владою своїх зобов’язань в рамках масштабного проекту «Рівний доступ до якісної освіти».

Світовий банк має досвід розробки та впровадження масштабних структурних проектів, що стосуються покращення якості освіти, вдосконалення мережі навчальних закладів та посилення ефективності управління освітою.

Для України найкращими прикладами країн з подібними проблемами є Молдова та Білорусь. У Молдові Світовий банк здійснював проект під назвою «Якісна освіта в сільській місцевості в Молдові», метою якого було зміцнити якість освіти в сільській місцевості, зокрема шляхом реорганізації мережі навчальних закладів. Білорусь у 2015 році погодила зі Світовим банком початок проекту «Модернізація системи освіти в Республіці Білорусь».

Міністерство освіти і науки України