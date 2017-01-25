Тарас Кутовий: Світ визнав Україну перспективним продовольчим донором

Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий завершив офіційний візит до Німеччини з метою участі у Глобальному форумі з продовольства і сільського господарства, який проходив днями у Берліні в рамках Міжнародної агропромислової виставки «Зелений тиждень».

Робоча поїздка тривала 3 дні, під час яких Міністр виступив на Глобальному форумі «Сільське господарство і вода - ключ до забезпечення світової продовольчої безпеки», представив інвестиційну привабливість України під час конференції «Стійке зростання - фактори успіху та стратегічні варіанти для сільгоспмашинобудівного сектору України», зустрівся з єврокомісаром та міністром Німеччини, провів низку двосторонніх переговорів з міністрами Індії, Аргентини, Литви, Латвії, Чехії, Угорщини.

Так, у своєму виступі на Глобальному форумі з продовольства і сільського господарства "Сільське господарство і вода - ключ до забезпечення світової продовольчої безпеки" (Форум) очільник українського відомства наголосив, що для розв’язання світової продовольчої кризи та нарощування об’ємів виробництва зерна вкрай важливими є питання відновлення та розвитку зрошувальних систем.

«Згідно висновків ФАО, Україну віднесено до числа держав, які в перспективі можуть стати світовими продовольчими донорами. За умови відновлення та розвитку зрошувальних систем, Україна матиме можливості для нарощування виробництва зерна до 100 млн т на рік та для збільшення продовольства в обсягах, достатніх для 400- 500 млн людей», - зазначив Тарас Кутовий.

Під час конференції «Стійке зростання - фактори успіху та стратегічні варіанти для сільгоспмашинобудівного сектору України» Тарас Кутовий повідомив, що Україна буде всесторонньо підтримувати розвиток локального виробництва сільськогосподарської техніки. «Зараз Україна являє собою перспективний майданчик для сільськогосподарського машинобудування. Тому закликаю міжнародних виробників техніки та інвесторів розширювати та переносити своє виробництво в Україну. Адже для цього у нас є усі умови – зручні технічні території, підготовлені інженери та фахівці, стабільний попит на продукцію цього сегменту», - розповів Міністр.

Окрім того, керівник Мінагрополітики зустрівся з Комісаром ЄС з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Витянісом Андріукайтісом. З єврокомісаром було домовлено про проведення спільних заходів щодо боротьби з АЧС, активно взаємодіяти в питаннях ветеринарії та фітосанітарії.

Плідною виявилася зустріч очільника українського Міністерства з Федеральним Міністром з питань продовольства та сільського господарства п. Крістіаном Шмідтом, у ході якої сторони відмітили ефективну співпрацю в рамках Українсько-Німецького Аграрного Комітету та важливість розвитку двосторонньої співпраці в рамках міжнародних проектів.

«Важливими для нас питаннями у співпраці з Німеччиною залишаються залучення інноваційних технологій в агропромислове виробництво, забезпечення європейських стандартів якості та безпеки продуктів харчування, питання біоенергетики», - повідомив Тарас юКутовий.

Також Міністр аграрної політики та продовольства України провів низку зустрічей зі своїми колегами з Литви, Латвії, Чехії, Угорщини. Під час переговорів були розглянуті питання можливості розширення доступу української продукції на ринок ЄС, залучення інноваційних технологій у виробництво, забезпечення європейських стандартів якості та безпеки, перспективи біоенергетики, продовження роботи щодо адаптації українського законодавства в рамках проектів TWINNING.

За результатами, вже у лютому цього року відбудеться офіційний візит Міністра сільського господарства Чехії до України. На квітень заплановано проведення Українсько-Угорського Агрофоруму.

Під час зустрічей з міністрами з Індії та Аргентини були обговорені питання розширення товарообігу аграрної продукції, безпечності харчових продуктів, євроінтеграції, співробітництва у сфері АПК. З метою напрацювання подальших конкретних напрямків співробітництва вже є домовленості щодо офіційного візиту до Міністра аграрної політики та продовольства України до Індії та Аргентини.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ