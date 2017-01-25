На кордоні встановлено комплекси контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів

Державна прикордонна служба України вдосконалює системи запобігання виявлення та припинення спроб незаконного переміщення через державний кордон радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

Так, у рамках реалізації спільного з Міністерством енергетики США проекту міжнародної технічної допомоги «Виявлення та припинення ядерної контрабанди», на українсько-білоруській ділянці державного кордону в межах відповідальності Північного регіонального управління Держприкордонслужби в пунктах пропуску «Деревини», «Майдан - Копищанський», «Дольськ», «Самари» відбулося офіційне введення в експлуатацію сучасних, високоефективних комплексів автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

Заходи відбулись за участю представників американської сторони, керівництва регіонального управління, прикордонних загонів, органів місцевої влади та персоналу відділів прикордонної служби.

До цього система радіаційного контролю працювала деякий час в тестовому режимі – збоїв та неполадок у роботі не зафіксовано. Завдяки встановленому комплексу буде здійснюватися контроль за недопущенням незаконного переміщення через державний кордон джерел іонізуючого випромінювання, широкого спектру радіонуклідів індустріального та медичного призначення, природного походження та спеціальних ядерних матеріалів.

Реалізація зазначеного проекту дозволить прикордонникам в обов’язковому порядку здійснювати перевірку при в’їзді та виїзді з України осіб, вантажів та транспортних засобів на наявність ядерних та радіоактивних матеріалів.

При цьому новітня система забезпечить модернізацію прикордонної інфраструктури в рамках ядерної та радіоактивної безпеки та надасть змогу на ранньому етапі виявити, ідентифікувати та негайно вживати необхідних заходів з протидії потенційним загрозам на державному кордоні.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ