Нагороджено військовослужбовців-"кіборгів"

У рамках заходів із вшанування захисників Донецького аеропорту в Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України відбулося нагородження військовослужбовців відзнаками Міністерства оборони України.

У церемонії взяли участь директор Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України генерал-майор Микола Садовський, заступник начальника відділу гуманітарної політики Департаменту Олексій Сергієнко, ТВО начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України полковник Олег Бойко, начальник Центрального будинку офіцерів Збройних Сил України полковник Євген Блискун, голова громадської організації “Всеукраїнська спілка учасників бойових дій в АТО “Побратими України” Микола Миньо, військовослужбовці Збройних Сил України та члени їхніх родин.

Відзнаки “За військову доблесть”, “Знак пошани” та “За зразкову службу” отримали військовослужбовці 42-го омпб, 57-ї омпбр, 128-ї огпбр, 1 отбр та 30-го омпб за самовідданість і стійкість, проявлені під час виконання спеціальних завдань у ході антитерористичної операції, вірність Військовій присязі, зразкове виконання військового обов’язку та виявлений при цьому високий професіоналізм.

Медалями спілки “Побратими України” також відзначили воїнів, які отримали поранення під час виконання бойового завдання. Нагороду “За оборону Донецького аеропорту” отримала Марина Іллівна Обеленцева, мама загиблого “кіборга” – молодшого сержанта Віктора Обеленцева, який проходив службу в 79-й оаембр.

Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв хвилиною мовчання.

Голова Всеукраїнської спілки учасників бойових дій в АТО “Побратими України” Микола Миньо висловив подяку Міністру оборони України генералу армії України Степану Полтораку за плідну співпрацю та підтримку учасників АТО.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ