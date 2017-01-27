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Прем'єр-міністр: Якісні полігони і сміттєпереробні комплекси мають бути побудовані в кожному регіоні

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Комплексний підхід до реформ енергоринку забезпечить формування нової, ефективної моделі його діяльності
Закон про ринок електроенергії має бути прийнятий, і тоді в нас повністю сформується нова модель діяльності енергоринку. Про це в ефірі каналу «Espreso.TV» повідомив Голова ФДМУ Ігор Білоус.

«Великий завод заключає прямий договір з тим самим генератором, може купувати оптом наперед, в нас формується ринок деривативів електричної енергії», – сказав він, відзначаючи, що законодавчі зміни та приватизація в комплексі призведуть до зниження тарифів на електричну енергію.

Ігор Білоус також заявив, що об‘єктами української енергетики цікавляться канадські, американські, турецькі, японські, корейські компанії, а також компанії з Арабських Еміратів.

«Ці люди витрачають гроші останніх півроку на юристів, на економістів, вони їздять по тих областях, по тих обленерго, тих станціях, задають тисячі питань», – розповів Голова Фонду.

За його словами, Фонд активно працює з усіма зацікавленими компаніями, готуючи відповіді на всі їхні запитання.
«Такого в Фонді держмайна ніколи не було. Раніше видавали папочку, там чотири папірці і казали – до побачення, приходьте на аукціон. Так було у 2005 році, коли приватизувалася «Криворіжсталь». Я цим займався і пам’ятаю, скільки ми часу витрачали, щоб зібрати хоч якусь документацію по цьому об’єкту. Зараз ми вже живемо в іншому вимірі. Сьогодні в нас є веб-сайт, де є уся інформація, в тому числі англійською, звіти, міжнародна звітність, екологічна – будь ласка. Оренда – будь ласка», – зазначив керівник Фонду.

Він також підкреслив, що російські компанії не можуть брати участь в українській приватизації згідно з законодавством.
«Я вам можу сказати, що 99% інвесторів на обленерго – то є іноземці, і це не росіяни, навіть по бенефіціарах. Росіяни не беруть участі в нашій приватизації. Крапка», – наголосив Ігор Білоус.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ

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