Міністр оборони України нагородив учасників АТО

Перебуваючи на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, Міністр оброни України генерал армії України Степан Полторак нагородив учасників антитерористичної операції. Зокрема, нагороджено було бійців 28 окремої механізованої бригади, які проходять навчання на Яворівському полігоні.

«Ви маєте величезний досвід, але вам є ще чому навчатися, - сказав Міністр оборони України. — Отриманий багаж знань дасть можливість вам зберегти власні життя та життя своїх підлеглих. Пишаюся вами та дякую за службу!»

Під час спілкування з бійцями, глава оборонного відомства наголосив, що важливим завданням на сьогодні є створення гідних умов для навчання військовослужбовців.

«Переконаний, найближчим часом ми зможемо створити умови, достойні для навчання військовослужбовців Збройних Сил України», — сказав Міністр оборони України.

Він зазначив, що військовослужбовці 28 окремої механізованої бригади гідно виконували свої службові обов’язки. Також Міністр оборони України поінформував військовослужбовців про ситуацію на Сході України та наголосив, що українські воїни, незважаючи на загострення ситуації на фронті гідно виконують свої завдання та бережуть спокій громадян України.

«Ви завжди були там, де складно та гідно виконували свої службові обов’язки незважаючи на небезпеку, яка загрожувала вам, та побратимам. Пишаюся тим, що я Міністр оборони України такого війська! Дозвольте подякувати вам за службу», — сказав генерал армії України Степан Полторак.

44 військовослужбовці були нагороджені відомчими відзнаками та грошовими преміями.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ