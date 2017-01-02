Уряд ухвалив рішення відтермінувати початок реалізації постанови "Про державне регулювання цін на лікарські засоби"

Абсолютним пріоритетом для Уряду та Міністерства охорони здоров’я є збереження здоров’я українців та підвищення якості їх життя.

Нашим завданням є забезпечити українців якісними ліками за чесними цінами. Саме тому ми розпочали роботу над програмою “Доступні ліки”, яка передбачає державне регулювання цін та відшкодування вартості ліків. Пріоритетними напрямками є серцево-судинні захворювання, діабет другого типу та бронхіальна астма.

Першим кроком програми “Доступні ліки” є запровадження державного регулювання цін на ліки. Задля забезпечення доступності ліків в Україні, МОЗ встановлює максимальну референтну ціну виробника лікарського засобу по 21 діючій речовині. Цей крок дозволяє знизити вартість ліків та привести їх до рівня цін Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії, Латвії (саме ці країни були визначені як референтні для України).

Підготовча робота з запровадження цінового регулювання проводилася у тісній консультації з виробниками та операторами ринку лікарських засобів. Деякі виробники погодилися на зниження цін і вже почали цю практику.

Однак напередодні запровадження референтних цін на ліки частина представників фармацевтичної індустрії висловили занепокоєння, що для належного виконання зазначеного регулювання їм потрібний триваліший перехідний період для реалізації залишку лікарських засобів, на які поширюється регулювання цін.

Уряд України розуміє важливість забезпечення безперервності лікування хронічних хвороб та стабільності на ринку ліків. З цією метою Кабінет Міністрів України ухвалив рішення внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» та відтермінувати початок її реалізації до 1 квітня 2017 року. Таким чином, реферування цін ввійде в дію одночасно з програмою відшкодування вартості лікарських засобів, передбаченою Постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів». Одночасне запровадження згаданих програм підсилить позитивну дію кожної з них.

Відповідно до протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 01.02.2017, Міністерство охорони здоров’я та Міністерство економічного розвитку та торгівлі переглянуть Порядок розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін з метою приведення таких цін до економічно обґрунтованих та подадуть пропозиції Кабінету Міністрів України.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ