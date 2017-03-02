Платіжна дисципліна українців впродовж останнього року стабільно висока

Завдяки оновленій програмі житлових субсидій, яку Уряд максимально спростив для людей, рівень оплати комунальних послуг населенням України зберігається стабільно високим. Незначні коливання спостерігалися в останні три місяці минулого року, що обумовлено необґрунтовано розісланими платіжками за тепло, які Уряд зобов’язав теплопостачальні організації перерахувати. Такої думки Міністр соціальної політики України Андрій Рева.



За його словами, сьогодні немає аргументованих підстав стверджувати, що в Україні за останній рік суттєво знизився рівень оплати комунальних послуг. У тому числі це підтверджують звітні дані ліцензіатів НКРЕКП. За їх інформацією, рівень оплати населенням за надані комунальні послуги з централізованого опалення гарячого водопостачання за 2016 рік становить 93%, що відповідає рівню оплати у 2014-2015 рр.

«Незначна заборгованість населення обумовлена помилково нарахованими тепловиками у жовтні та листопаді платіжками. Тому люди чекали на перерахунок і не оплатили своєчасно. Загалом станом на сьогодні 7,4 млн українських домогосподарств отримують від Уряду компенсацію на оплату комунальних послуг, що дозволяє своєчасно розраховуватися за спожите тепло, електроенергію і воду. У більшості випадків сума безповоротної урядової допомоги дозволяє суттєво економити сімейний бюджет, а також використовувати зекономлену субсидію в рахунки майбутніх платежів», - наголошує Андрій Рева.

Міністр вкотре нагадав, що обов’язок постачальників комунальних послуг відображати розмір субсидії чи переплату - зекономлену субсидію - у комунальних рахунках. «Ігнорувати» переплату і вимагати в людей оплачувати послуги в повному обсязі, шантажуючи «відключити опалення» чи «відрізати газ», у тепловиків чи газовиків немає прав.

«Якщо сім’я скористалася своїм законним правом і використала зекономлену у попередньому місяці субсидію у рахунок наступного комунального платежу, тобто скористалася так званою «переплатою» і не сплатила рахунок за опалення, водопостачання чи електроенергію, це не може трактуватися постачальниками послуг як заборгованість з оплати комунальних послуг і не є підставою для скасування допомоги», - зауважив Андрій Рева.

У той же час Міністр соціальної політики наголосив: громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії, крім однієї єдиної умови – наявності на особовому рахунку переплати. У разі коли вартість фактично використаної послуги у конкретному місяці менша, ніж обов’язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

Міністерство соцiальної політики України