Інститут національної пам'яті запрошує обговорити пропозиції до нового календаря державних свят

Український інститут національної пам’яті пропонує впорядкувати календар державних свят і пам'ятних днів і представляє для громадського обговорення розроблений ним проект Закону України “Про державні й інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні”.

Відповідно до проекту, визначаються такі категорії: державні свята (робочі й неробочі), традиційні свята (неробочі), скорботні дні, професійні свята і пам'ятні дати, які є робочими днями.

Звертаємо Вашу увагу:

· спираючись на загальноєвропейську традицію, пропонується відмовитись від перенесення на понеділок святкового дня, якщо він припадає на суботу чи неділю. Виняток становитимуть Різдво та Великдень;

· не передбачається скасування міжнародних і всесвітніх свят (8 березня, 1 травня та інші);

· кількість святкових вихідних днів зміниться з 11 (за умови існуючого переносу вихідних може зростати до 20) до 9: замість вихідного дня 8 березня пропонується встановити державне свято і вихідний Шевченківський день (9 березня).



Замість 1-2 травня – запровадити у другу п’ятницю вересня День сім'ї як вихідний день. Вихідний день 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (це свято залишається державним) перемістити на 8 травня – День пам'яті та примирення.

Ознайомитися з повним текстом проекту Закону “Про державні та інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні”, пояснювальною запискою до проекту, а також порівняльною таблицею можна за посиланням.

Свої пропозиції до проекту Закону надсилайте на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду до 1 березня 2017 року.